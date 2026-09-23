Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD049 AMD Ryzen 5 430/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.2kg
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD049 AMD Ryzen 5 430/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.2kg
Ноутбук ASUS ZenBook 14 UM3406GA-QD049 выполнен в черном корпусе весом 1.2 кг из алюминия. Защищенная конструкция по стандарту MIL-STD 810H не боится ударов, вибрации, пыли, перепадов температуры. Верхняя крышка раскрывается на угол до 180° и прочно фиксируется в заданном положении. Процессор AMD Ryzen AI 5 430 с алгоритмами искусственного интеллекта совместно с 16 ГБ оперативной памяти гарантирует плавную работу портативного компьютера без зависаний в режиме многозадачности. SSD-накопитель объемом 512 ГБ с интерфейсом PCIe 3.0 x4 обеспечивает быструю загрузку программ. На 14-дюймовом экране ASUS Lumina OLED с разрешением 1920x1200 пикселей и яркостью 600 кд/м? отображается четкая красочная картинка. Клавиатура с белой светодиодной подсветкой делает удобным управление в разное время суток. Аудиосистема с технологией Dolby Atmos воспроизводит насыщенный звук. Клавиша Copilot активирует виртуального помощника Microsoft Copilot. Веб-камера 2 Мп (1080p) подходит для регулярных видеоконференций и оснащена функцией распознавания лица. Ноутбук ASUS ZenBook 14 UM3406GA-QD049 поддерживает технологию быстрой зарядки.
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Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD049 AMD Ryzen 5 430/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.2kg