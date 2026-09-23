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Ноутбук ASUS TUF Gaming A16 FA608PM-RV041 AMD Ryzen 9 8940HX/16Gb (D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Gray/2.2kg купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS TUF Gaming A16 FA608PM-RV041 AMD Ryzen 9 8940HX/16Gb (D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Gray/2.2kg

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Ноутбук ASUS TUF Gaming A16 FA608PM-RV041 AMD Ryzen 9 8940HX/16Gb (D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Gray/2.2kg - фото 1
Ноутбук ASUS TUF Gaming A16 FA608PM-RV041 AMD Ryzen 9 8940HX/16Gb (D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Gray/2.2kg - фото 2
Ноутбук ASUS TUF Gaming A16 FA608PM-RV041 AMD Ryzen 9 8940HX/16Gb (D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Gray/2.2kg - фото 3
Ноутбук ASUS TUF Gaming A16 FA608PM-RV041 AMD Ryzen 9 8940HX/16Gb (D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Gray/2.2kg - фото 4
Ноутбук ASUS TUF Gaming A16 FA608PM-RV041 AMD Ryzen 9 8940HX/16Gb (D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Gray/2.2kg - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus TUF Gaming A16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A16 FA608PM-RV041 AMD Ryzen 9 8940HX/16Gb (D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Gray/2.2kg - фото 2
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A16 FA608PM-RV041 AMD Ryzen 9 8940HX/16Gb (D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Gray/2.2kg - фото 3
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A16 FA608PM-RV041 AMD Ryzen 9 8940HX/16Gb (D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Gray/2.2kg - фото 4
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A16 FA608PM-RV041 AMD Ryzen 9 8940HX/16Gb (D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Gray/2.2kg - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
147 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737283
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming A16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х32х11
Вес, кг.
4.26

Описание товара Ноутбук ASUS TUF Gaming A16 FA608PM-RV041 AMD Ryzen 9 8940HX/16Gb (D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Gray/2.2kg

Новый ASUS TUF Gaming A16 (2025) в цвете Jaeger Gray — это не просто очередной ноутбук, а полноценная боевая станция, созданная для тех, кто требует от техники максимальной отдачи. Модель FA608PM построена на передовой платформе AMD, где установлен 16-ядерный процессор Ryzen 9 8940HX из серии 8000. С базовой частотой 2400 МГц и возможностью разгона до 5300 МГц, а также поддержкой 32 потоков, этот процессор справляется с любыми задачами: от компиляции кода до рендеринга сложных сцен. В паре с ним работает дискретный графический чипсет GeForce RTX 5060 для ноутбука с максимальным энергопотреблением 115 Вт и 8 гигабайтами видеопамяти. Такая связка гарантирует плавную картинку в самых требовательных игровых новинках на высоких настройках графики. Экран устройства заслуживает отдельного внимания. Диагональ 16 дюймов с разрешением 1920x1200 и соотношением сторон 16:10 даёт больше вертикального пространства, что удобно и в работе, и в играх. Матрица IPS с LED-подсветкой и матовым покрытием эффективно борется с бликами, а частота обновления 165 Гц делает каждое движение на экране невероятно плавным. Технология адаптивной синхронизации nVidia G-Sync устраняет разрывы кадра, а цветовой охват 100% sRGB обеспечивает насыщенные и точные оттенки. Это идеальный экран как для киберспорта, так и для работы с графикой. Внутри установлено 16 гигабайт оперативной памяти DDR5 в форм-факторе SO-DIMM. Два слота позволяют расширить объём до 64 гигабайт, если ваши задачи станут более ресурсоёмкими. За скорость загрузки и отклик системы отвечает твердотельный накопитель SSD объёмом 1 терабайт, подключённый по интерфейсу PCIe 4.0x4. При этом в корпусе предусмотрен свободный слот M.2 2280 для установки дополнительного накопителя, что избавляет от компромиссов при выборе игровой библиотеки. Корпус ноутбука продуман для активного использования. Клавиатура оснащена цифровым блоком и подсветкой, что удобно для работы с числами и в тёмное время суток. Крышка раскрывается на 180 градусов, позволяя легко делиться содержимым экрана с коллегами. Для подключения периферии предусмотрен полный набор разъёмов: три порта USB-A 3.2 Gen2, два USB-C 3.2 Gen2, HDMI 2.1 для подключения внешних мониторов, стандартный аудиовыход Jack 3.5 мм и проводной сетевой интерфейс Gigabit Ethernet. Беспроводная связь реализована через Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, обеспечивая стабильное соединение без задержек.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS TUF Gaming A16 FA608PM-RV041 AMD Ryzen 9 8940HX/16Gb (D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Gray/2.2kg




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming A16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Новый ASUS TUF Gaming A16 (2025) в цвете Jaeger Gray — это не просто очередной ноутбук, а полноценная боевая станция, созданная для тех, кто требует от техники максимальной отдачи. Модель FA608PM построена на передовой платформе AMD, где установлен 16-ядерный процессор Ryzen 9 8940HX из серии 8000. С базовой частотой 2400 МГц и возможностью разгона до 5300 МГц, а также поддержкой 32 потоков, этот процессор справляется с любыми задачами: от компиляции кода до рендеринга сложных сцен. В паре с ним работает дискретный графический чипсет GeForce RTX 5060 для ноутбука с максимальным энергопотреблением 115 Вт и 8 гигабайтами видеопамяти. Такая связка гарантирует плавную картинку в самых требовательных игровых новинках на высоких настройках графики. Экран устройства заслуживает отдельного внимания. Диагональ 16 дюймов с разрешением 1920x1200 и соотношением сторон 16:10 даёт больше вертикального пространства, что удобно и в работе, и в играх. Матрица IPS с LED-подсветкой и матовым покрытием эффективно борется с бликами, а частота обновления 165 Гц делает каждое движение на экране невероятно плавным. Технология адаптивной синхронизации nVidia G-Sync устраняет разрывы кадра, а цветовой охват 100% sRGB обеспечивает насыщенные и точные оттенки. Это идеальный экран как для киберспорта, так и для работы с графикой. Внутри установлено 16 гигабайт оперативной памяти DDR5 в форм-факторе SO-DIMM. Два слота позволяют расширить объём до 64 гигабайт, если ваши задачи станут более ресурсоёмкими. За скорость загрузки и отклик системы отвечает твердотельный накопитель SSD объёмом 1 терабайт, подключённый по интерфейсу PCIe 4.0x4. При этом в корпусе предусмотрен свободный слот M.2 2280 для установки дополнительного накопителя, что избавляет от компромиссов при выборе игровой библиотеки. Корпус ноутбука продуман для активного использования. Клавиатура оснащена цифровым блоком и подсветкой, что удобно для работы с числами и в тёмное время суток. Крышка раскрывается на 180 градусов, позволяя легко делиться содержимым экрана с коллегами. Для подключения периферии предусмотрен полный набор разъёмов: три порта USB-A 3.2 Gen2, два USB-C 3.2 Gen2, HDMI 2.1 для подключения внешних мониторов, стандартный аудиовыход Jack 3.5 мм и проводной сетевой интерфейс Gigabit Ethernet. Беспроводная связь реализована через Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, обеспечивая стабильное соединение без задержек.
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Отзывы


Ноутбук ASUS TUF Gaming A16 FA608PM-RV041 AMD Ryzen 9 8940HX/16Gb (D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Gray/2.2kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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