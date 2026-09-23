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Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8117 AMD Ryzen 7 260/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8117 AMD Ryzen 7 260/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg

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Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8117 AMD Ryzen 7 260/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg - фото 1
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8117 AMD Ryzen 7 260/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg - фото 2
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8117 AMD Ryzen 7 260/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg - фото 3
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8117 AMD Ryzen 7 260/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg - фото 4
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8117 AMD Ryzen 7 260/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ASUS TUF Gaming A18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8117 AMD Ryzen 7 260/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg - фото 1
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8117 AMD Ryzen 7 260/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg - фото 2
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8117 AMD Ryzen 7 260/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg - фото 3
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8117 AMD Ryzen 7 260/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg - фото 4
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8117 AMD Ryzen 7 260/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
120 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737282
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS TUF Gaming A18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х32х11
Вес, кг.
4.5

Описание товара Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8117 AMD Ryzen 7 260/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg

Игровой ноутбук Asus в сером корпусе сочетает мощную аппаратную основу и выразительный экран для комфортного использования в играх и повседневных задачах. 8-ядерный процессор AMD, дискретная видеокарта с 8 ГБ видеопамяти и оперативная память DDR5 создают производительную конфигурацию для требовательных сценариев. IPS-экран с разрешением 1920?1200 обеспечивает детализированное изображение и удобный формат рабочего пространства. Сенсорного управления нет — классический ноутбучный формат остаётся практичным и привычным. Корпус выполнен из пластика и алюминия, вес устройства составляет 2,6 кг. Ноутбук оснащён аккумулятором Li-lon, а отсутствие оптического привода подчёркивает современную конструкцию без лишних элементов.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8117 AMD Ryzen 7 260/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS TUF Gaming A18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой ноутбук Asus в сером корпусе сочетает мощную аппаратную основу и выразительный экран для комфортного использования в играх и повседневных задачах. 8-ядерный процессор AMD, дискретная видеокарта с 8 ГБ видеопамяти и оперативная память DDR5 создают производительную конфигурацию для требовательных сценариев. IPS-экран с разрешением 1920?1200 обеспечивает детализированное изображение и удобный формат рабочего пространства. Сенсорного управления нет — классический ноутбучный формат остаётся практичным и привычным. Корпус выполнен из пластика и алюминия, вес устройства составляет 2,6 кг. Ноутбук оснащён аккумулятором Li-lon, а отсутствие оптического привода подчёркивает современную конструкцию без лишних элементов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8117 AMD Ryzen 7 260/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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