Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8117 AMD Ryzen 7 260/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8117 AMD Ryzen 7 260/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg
Игровой ноутбук Asus в сером корпусе сочетает мощную аппаратную основу и выразительный экран для комфортного использования в играх и повседневных задачах. 8-ядерный процессор AMD, дискретная видеокарта с 8 ГБ видеопамяти и оперативная память DDR5 создают производительную конфигурацию для требовательных сценариев. IPS-экран с разрешением 1920?1200 обеспечивает детализированное изображение и удобный формат рабочего пространства. Сенсорного управления нет — классический ноутбучный формат остаётся практичным и привычным. Корпус выполнен из пластика и алюминия, вес устройства составляет 2,6 кг. Ноутбук оснащён аккумулятором Li-lon, а отсутствие оптического привода подчёркивает современную конструкцию без лишних элементов.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, С большим экраном, Без ОС, Для дизайнера, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 114 690 руб.28673 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18" IPS (Ryzen AI 7 445, ...
-
В наличииЦена 117 650 руб.29413 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA ...
-
В наличииЦена 118 650 руб.29663 руб. в СплитНоутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb ...
-
В наличииЦена 121 020 руб.30255 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512...
-
В наличииЦена 124 150 руб.31038 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7...
-
В наличииЦена 126 470 руб.31618 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SS...
-
В наличииЦена 127 420 руб.31855 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD512Gb,RT...
-
В наличииЦена 128 610 руб.32153 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5060...
-
В наличииЦена 128 610 руб.32153 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1...
-
В наличииЦена 131 500 руб.32875 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD...
-
В наличииЦена 132 950 руб.33238 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8052 Ryzen 7 260 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 133 740 руб.33435 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD51...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, С большим экраном, Без ОС, Для дизайнера, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8117 AMD Ryzen 7 260/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg