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Ноутбук ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1109 Intel Core Ultra 9 285H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/NoOS/Foggy Silver/1.2kg купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1109 Intel Core Ultra 9 285H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/NoOS/Foggy Silver/1.2kg

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Ноутбук ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1109 Intel Core Ultra 9 285H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/NoOS/Foggy Silver/1.2kg - фото 1
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1109 Intel Core Ultra 9 285H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/NoOS/Foggy Silver/1.2kg - фото 2
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1109 Intel Core Ultra 9 285H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/NoOS/Foggy Silver/1.2kg - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1109 Intel Core Ultra 9 285H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/NoOS/Foggy Silver/1.2kg - фото 1
  • Ноутбук ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1109 Intel Core Ultra 9 285H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/NoOS/Foggy Silver/1.2kg - фото 2
  • Ноутбук ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1109 Intel Core Ultra 9 285H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/NoOS/Foggy Silver/1.2kg - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
126 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737280
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
285H
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
0
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х28х8
Вес, кг.
2

Описание товара Ноутбук ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1109 Intel Core Ultra 9 285H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/NoOS/Foggy Silver/1.2kg

Zenbook 14 OLED — это стильный и мощный ноутбук, который долго работает без подзарядки. У него быстрый процессор Intel Core Ultra и графический ускоритель Intel Arc. Также есть много разъёмов для подключения разных устройств. А ещё у него яркий и красивый OLED-экран и экологичное производство.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1109 Intel Core Ultra 9 285H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/NoOS/Foggy Silver/1.2kg




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
285H
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
0
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Zenbook 14 OLED — это стильный и мощный ноутбук, который долго работает без подзарядки. У него быстрый процессор Intel Core Ultra и графический ускоритель Intel Arc. Также есть много разъёмов для подключения разных устройств. А ещё у него яркий и красивый OLED-экран и экологичное производство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1109 Intel Core Ultra 9 285H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/NoOS/Foggy Silver/1.2kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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