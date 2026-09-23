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Ноутбук ASUS Zenbook S14 OLED UX5406AA-SW046W Intel Core Ultra 9 386H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Antrim Gray/1.2kg купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS Zenbook S14 OLED UX5406AA-SW046W Intel Core Ultra 9 386H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Antrim Gray/1.2kg

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Ноутбук ASUS Zenbook S14 OLED UX5406AA-SW046W Intel Core Ultra 9 386H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Antrim Gray/1.2kg - фото 1
Ноутбук ASUS Zenbook S14 OLED UX5406AA-SW046W Intel Core Ultra 9 386H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Antrim Gray/1.2kg - фото 2
Ноутбук ASUS Zenbook S14 OLED UX5406AA-SW046W Intel Core Ultra 9 386H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Antrim Gray/1.2kg - фото 3
Ноутбук ASUS Zenbook S14 OLED UX5406AA-SW046W Intel Core Ultra 9 386H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Antrim Gray/1.2kg - фото 4
Ноутбук ASUS Zenbook S14 OLED UX5406AA-SW046W Intel Core Ultra 9 386H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Antrim Gray/1.2kg - фото 5
Ноутбук ASUS Zenbook S14 OLED UX5406AA-SW046W Intel Core Ultra 9 386H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Antrim Gray/1.2kg - фото 6
Ноутбук ASUS Zenbook S14 OLED UX5406AA-SW046W Intel Core Ultra 9 386H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Antrim Gray/1.2kg - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Zenbook S14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS Zenbook S14 OLED UX5406AA-SW046W Intel Core Ultra 9 386H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Antrim Gray/1.2kg - фото 1
  • Ноутбук ASUS Zenbook S14 OLED UX5406AA-SW046W Intel Core Ultra 9 386H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Antrim Gray/1.2kg - фото 2
  • Ноутбук ASUS Zenbook S14 OLED UX5406AA-SW046W Intel Core Ultra 9 386H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Antrim Gray/1.2kg - фото 3
  • Ноутбук ASUS Zenbook S14 OLED UX5406AA-SW046W Intel Core Ultra 9 386H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Antrim Gray/1.2kg - фото 4
  • Ноутбук ASUS Zenbook S14 OLED UX5406AA-SW046W Intel Core Ultra 9 386H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Antrim Gray/1.2kg - фото 5
  • Ноутбук ASUS Zenbook S14 OLED UX5406AA-SW046W Intel Core Ultra 9 386H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Antrim Gray/1.2kg - фото 6
  • Ноутбук ASUS Zenbook S14 OLED UX5406AA-SW046W Intel Core Ultra 9 386H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Antrim Gray/1.2kg - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
177 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737279
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook S14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
386H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
77 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х7
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук ASUS Zenbook S14 OLED UX5406AA-SW046W Intel Core Ultra 9 386H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Antrim Gray/1.2kg

**Ноутбук ASUS Zenbook S14 OLED UX5406AA-SW046W — стиль и высокая производительность в лёгком корпусе** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Zenbook S14 OLED — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Zenbook S14 OLED?** * **Высокая производительность:** 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 386H с частотой до 4,9 ГГц и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X (8533 МГц) обеспечивают быструю и плавную работу даже с самыми требовательными задачами. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткой и детализированной картинкой. * **Компактность и лёгкость:** вес всего 1,2 кг и диагональ экрана 14 дюймов делают этот ноутбук удобным для переноски. * **Стильный дизайн:** серый алюминиевый корпус выглядит элегантно и современно. **Дополнительные преимущества:** * два порта Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * операционная система Windows 11 Home; * интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics; * энергоёмкий аккумулятор (77 Вт·ч). Не упустите шанс приобрести ноутбук, который сочетает в себе высокую производительность, стильный дизайн и удобство использования!

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Zenbook S14 OLED UX5406AA-SW046W Intel Core Ultra 9 386H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Antrim Gray/1.2kg




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook S14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Развернуть
Модель процессора
386H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
77 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук ASUS Zenbook S14 OLED UX5406AA-SW046W — стиль и высокая производительность в лёгком корпусе** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Zenbook S14 OLED — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Zenbook S14 OLED?** * **Высокая производительность:** 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 386H с частотой до 4,9 ГГц и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X (8533 МГц) обеспечивают быструю и плавную работу даже с самыми требовательными задачами. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткой и детализированной картинкой. * **Компактность и лёгкость:** вес всего 1,2 кг и диагональ экрана 14 дюймов делают этот ноутбук удобным для переноски. * **Стильный дизайн:** серый алюминиевый корпус выглядит элегантно и современно. **Дополнительные преимущества:** * два порта Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * операционная система Windows 11 Home; * интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics; * энергоёмкий аккумулятор (77 Вт·ч). Не упустите шанс приобрести ноутбук, который сочетает в себе высокую производительность, стильный дизайн и удобство использования!
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Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS Zenbook S14 OLED UX5406AA-SW046W Intel Core Ultra 9 386H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Antrim Gray/1.2kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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