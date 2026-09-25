Уцененный товар Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром хорошее состояние , 737275
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
сталь
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%7 440 руб. 10 630 руб.
В наличии
Код товара: 737275
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Загружаем...
7 440 руб. -30%
10 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
сталь
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Подсветка
нет
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
82х65х32
Вес, кг.
16.9
Описание товара Уцененный товар Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : спинка , сидушка, подголовник , 2 подлокотника, крестовина , газ-лифт , 5 колес Причина уценки: нет оригинальной упаковки , отходит ткань на подголовнике , загрязнена сетка на спинке , потертости
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Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
сталь
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Подсветка
нет
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Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : спинка , сидушка, подголовник , 2 подлокотника, крестовина , газ-лифт , 5 колес Причина уценки: нет оригинальной упаковки , отходит ткань на подголовнике , загрязнена сетка на спинке , потертости
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Уцененный товар Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром хорошее состояние - стоимость товара 7440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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