Ost - The Spongebob Movie: Sponge Out Of Water (John Debney ) (Picture) (888072669239) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ost - The Spongebob Movie: Sponge Out Of Water (John Debney ) (Picture) (888072669239) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Burger Beard In Island, Burger Beard Starts To Read Story, Plankton Attack / Tank Defeat / Giant Robot / Trying To Steal Formula, Torturing Plankton / Refund, Escaping in A Bubble, The End / Get Him, Going To Sleep / InBrain, Getting The Key / Plankton Rescue Karen, Intro Bubbles, Stealing Formula Back / Pirate Ship And Food Truck, My Very Own Food Truck / Sandy Proposes Sacrifice, Bubbles To The Rescue / Beach Search For Krabby Pattys, Beachfront Antics / Bike Path Encounters / Home Of the Krabby Patty, Story Rewrites / Invincabubble, Chasing Burger Beard / Team Worked, Not So Fast Burger Beard / Plankton / Real Teamwork
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