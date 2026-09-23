Сказки (Clever) - Стихи Для Малышей/Карпова Н. (2512698022021) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Сказки (Clever) - Стихи Для Малышей/Карпова Н. (2512698022021) виниловая пластинка
Виниловая пластинка «Стихи для малышей» — это сборник добрых и ярких стихотворений Натальи Карповой, наполненных смехом и безграничной фантазией. Теплые и волшебные истории для всей семьи, которые переносят в детство! Талантливая озвучка детской писательницы и чтеца Елены Березиной погружает в мир, где живут детские мечты: о море и солнце, бабушкиных оладьях, котенке, конфетах и приключениях. Как помочь лягушатам добраться до пруда? Куда направляется жираф? И как, раскачиваясь на качелях, улететь прямо в лето? Ответ — в солнечных и ярких стихах с этой пластинки! Если вы ищете интересные виниловые пластинки для детей, веселые стихи для малышей, пластинки музыкальные по произведениям Натальи Карповой, стихи для детей 4–6 лет, пластинка виниловая «Стихи для малышей» для вас. Это прекрасная винил пластинка в подарок детям и родителям на любой праздник.
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