Сказки (Clever) - Малыш Мусоровоз И Его Друзья. 10 Аудиосказок (Yellow) (2047891052785) виниловая пластинка
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Описание товара Сказки (Clever) - Малыш Мусоровоз И Его Друзья. 10 Аудиосказок (Yellow) (2047891052785) виниловая пластинка
Добрые стихи про любимого героя малышей теперь на виниловой пластинке. Выразительная озвучка Татьяны Манетиной, музыка и насыщенный саунд-дизайн перенесут вас в город веселых и трудолюбивых машинок. «Малыш мусоровоз и его друзья. 10 аудиосказок» — настоящий аудиоспектакль по мотивам увлекательных и воспитательных историй Юлии Весовой. Приветствие и пожелания перед сказками прозвучат в исполнении автора! Благодаря яркому отыгрыванию всех персонажей в талантливом исполнении Татьяны Манетиной маленький мусоровоз и другие герои получились выразительными и живыми. А атмосферное музыкальное оформление и звуковые эффекты создают мир шумного города и помогают передать настроение каждой истории. Если вы ищете виниловые пластинки для детей, сказки для детей про малыша мусоровоза, пластинки музыкальные по книгам издательства Clever, сказки для малышей Юлии Весовой, пластинка виниловая «Малыш мусоровоз и его друзья. 10 аудиосказок» для вас. Эта винил-пластинка прекрасно подойдет в качестве сказки для детей 2 лет и сказки для детей 3 лет.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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