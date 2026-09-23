Сказки (Clever) - Анна Джейн. Стихи О Любви (2049586202109) виниловая пластинка
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Описание товара Сказки (Clever) - Анна Джейн. Стихи О Любви (2049586202109) виниловая пластинка
Нежные и чувственные стихи Анны Джейн на виниловой пластинке в атмосферной кинообложке. Слушайте проникновенную поэзию о любви и смотрите долгожданную экранизацию культового романа! «Твое сердце будет разбито. Стихи о любви» — сборник стихов любимого автора для всех, кто ждет выхода фильма «Твое сердце будет разбито». Стихотворение «Письмо Росы» прозвучит в авторском исполнении — это уникальная возможность услышать все смыслы и воспринять образы так, как их задумывала Анна Джейн. Другие стихи прозвучат в исполнении актера и выпускника ВГИКа Петра Коврижных (голос Коннора из видеоигры Detroit: Become Human) и талантливого чтеца Дианы Сагитовой, известной слушателям Trendbooks по озвучке романа «Эмма. Восьмое чудо света», новелле «С любовью, Кит» и других. А музыкальное оформление, специально подобранное для каждого стихотворения, делает погружение в мир историй героев по-настоящему завораживающим. ? Виниловая пластинка в стильной кинообложке к выходу долгожданной экранизации!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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