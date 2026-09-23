Сказки (Clever) - Ключик К Дружбе. 14 Аудиосказок Для Детей (2832753976305) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Сказки (Clever) - Ключик К Дружбе. 14 Аудиосказок Для Детей (2832753976305) виниловая пластинка
Добрые и поучительные сказки о дружбе и взаимопомощи на виниловой пластинке по мотивам историй от Елены Ульевой. Описание «Ключик к дружбе. 16 аудиосказок для детей» — сборник сказок, которые учат дружить, прощать и находить решения в сложных ситуациях Благодаря яркой озвучке талантливого чтеца и актрисы дубляжа Анастасии Филимоновой малыш сможет еще сильнее проникнуться каждой историей, почувствовать эмоции и настроение героев. А атмосферное музыкальное оформление и звуки на фоне сделают мир сказок живым и осязаемым. Такие сказки для детей развивают эмоциональный интеллект и помогают малышу понимать свои и чужие эмоции, общаться со сверстниками и заботиться о близких. Пластинка виниловая «Ключик к дружбе. 16 аудиосказок для детей» — прекрасный подарок малышу, если вы выбираете сказки для детей 5 лет, пластинки музыкальные для детей и виниловые пластинки c полезными сказками. Эта винил-пластинка станет отличным помощником для родителей в воспитании.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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