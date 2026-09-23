Сказки (Clever) - Детский Этикет В Сказках. 25 Аудиосказок Для Малышей (2049652410889) виниловая пластинка
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Описание товара Сказки (Clever) - Детский Этикет В Сказках. 25 Аудиосказок Для Малышей (2049652410889) виниловая пластинка
«Детский этикет в сказках. 25 аудиосказок для малышей» — отличный способ познакомить ребенка с основами этикета. Сказки в ярком исполнении Татьяны Манетиной, которая выразительно отыгрывает каждого персонажа, в интересной форме расскажут малышу все самые важные правила хорошего поведения. А легкое музыкальное оформление в начале каждой истории поможет ребенку не терять концентрацию при прослушивании. Какие бывают волшебные слова? Как правильно принимать гостей и вести себя в транспорте? Как порадовать бабушку? С помощью добрых сказок малыш откроет для себя мир хороших манер, став по-настоящему отзывчивым, воспитанным и добрым. Если вы ищете виниловые пластинки с детскими сказками, полезные сказки для детей, сказки для малышей Елены Ульевой, интересные пластинки музыкальные для всей семьи, сказки для детей 2 лет и сказки для детей 3 лет, эта винил-пластинка для вас. Пластинка виниловая «Детский этикет в сказках» — отличный подарок для малышей и их родителей.
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