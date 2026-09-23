Сказки (Clever) - Котёнок Шмяк. Музыкальные Аудиосказки (2048498164550) виниловая пластинка
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Описание товара Сказки (Clever) - Котёнок Шмяк. Музыкальные Аудиосказки (2048498164550) виниловая пластинка
Приключения любимого котенка Шмяка теперь на виниловой пластинке! Увлекательный аудиоспектакль с ярким музыкальным оформлением и звуковыми эффектами. «Котенок Шмяк. Музыкальные аудиосказки» — добрые и смешные истории об озорном котенке. Любимые сказки оживают в талантливой озвучке чтецов Татьяны Манетиной и Андрея Одинцова! Музыка на фоне в важных моментах и атмосферный саунд-дизайн — звуки дождя, ветра, парка и многие другие — делают мир веселых сказок объемным и многогранным. Благодаря потрясающему перевоплощению Татьяны Манетиной в своих персонажей, каждый герой — Шмяк, Сырник, Шип, Пряник, Китти и другие — оказывается действительно уникальным персонажем со своим характером. А приятный голос Андрея Одинцова, выступающего в роли рассказчика, создает теплую и уютную атмосферу. Вас ждут девять историй про любимого героя: «Котенок Шмяк и мышки-братишки», «Котенок Шмяк в парке аттракционов», «Котенок Шмяк. Дождик, дождик, перестань!», «Котенок Шмяк — маленький скаут», «Котенок Шмяк. Падай, снежок!», «Котенок Шмяк — рок-звезда», «Котенок Шмяк печет торт», «Котенок Шмяк. Давай играть!» и «Спокойной ночи, Шмяк!». Если вы ищете виниловые пластинки по мотивам сказки для детей, пластинки музыкальные для детей, интересные сказки для малышей в аудиоформате и сказки для детей 3 лет, винил пластинка «Котенок Шмяк. Музыкальные аудиосказки» для вас. Эта пластинка виниловая понравится всем любителям историй о котенке Шмяке и книжек Clever.
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