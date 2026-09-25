Thundercat - Distracted (Clear W/ Black Marble) (5054429209723) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Thundercat - Distracted (Clear W/ Black Marble) (5054429209723) виниловая пластинка
Спустя шесть лет после выхода своего последнего альбома Thundercat выпускает свой пятый студийный альбом "Distracted" на лейбле Brainfeeder. В записи нового альбома приняли участие A$AP Rocky, WILLOW, Tame Impala, Channel Tres, а также была представлена ??ранее не издававшаяся совместная работа с покойным Mac Miller. Альбом "Distracted" был создан в тесном сотрудничестве с новым творческим партнером Thundercat, суперпродюсером Грегом Курстином, известным своей работой с крупнейшими именами поп-музыки, включая Адель, Пола Маккартни, Сию, Бейонсе, Бека и многих других, а также при участии Flying Lotus, Кенни Битса (Кеннета Блюма) и The Lemon Twigs. Новый альбом находится где-то между неистовым взглядом на современную жизнь в "Drunk" и радостной тоской в ??"It Is What It Is", и является попыткой Thundercat найти для себя комфортное место в настоящем. Вместо того чтобы осуждать настоящее, альбом анализирует его, исследуя, как отвлечение может быть одновременно и препятствием, и формой исцеления. Негативные последствия отвлечения внимания очевидны в современной экономике внимания (с её дефицитом внимания), но такой настоящий бунтарь, как Thundercat, видит, как обратить это себе на пользу. В конце концов, нельзя написать «мечты» без «мечты». В конечном итоге, то, что он хочет донести до слушателей «Distracted», поразительно просто: «Просто наслаждайтесь, получайте удовольствие и помните, что борьба реальна и постоянно меняется, но просто продолжайте двигаться вперёд». В эпоху, когда постоянно требуются комментарии, Thundercat предлагает нечто более спокойное и, по-своему, более радикальное. Он даёт нам разрешение быть в замешательстве. Быть уставшими. Ну, быть отвлечёнными — и всё же создавать что-то прекрасное из шума.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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