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Thundercat - Distracted (Clear W/ Black Marble) (5054429209723) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thundercat - Distracted (Clear W/ Black Marble) (5054429209723) виниловая пластинка

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Thundercat - Distracted (Clear W/ Black Marble) (5054429209723) - фото 1
Thundercat - Distracted (Clear W/ Black Marble) (5054429209723) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Thundercat
Альбом (сингл)
Distracted
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thundercat - Distracted (Clear W/ Black Marble) (5054429209723) - фото 1
  • Thundercat - Distracted (Clear W/ Black Marble) (5054429209723) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737247
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Thundercat - Distracted (Clear W/ Black Marble) (5054429209723) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BRAINFEEDER
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Brainfeeder
Barcode
[5054429209723]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Thundercat
Альбом (сингл)
Distracted
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Candlelight, Tame Impala), Mac Miller), Lil Yachty), A$AP Rocky), What Is Left To Say, I Wish I Didn’t Waste Your Time, Anakin Learns His Fate, Walking On The Moon, Channel Tres), WILLOW), Pozole, Through The Roof, Great Americans
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thundercat - Distracted (Clear W/ Black Marble) (5054429209723) виниловая пластинка

Спустя шесть лет после выхода своего последнего альбома Thundercat выпускает свой пятый студийный альбом "Distracted" на лейбле Brainfeeder. В записи нового альбома приняли участие A$AP Rocky, WILLOW, Tame Impala, Channel Tres, а также была представлена ??ранее не издававшаяся совместная работа с покойным Mac Miller. Альбом "Distracted" был создан в тесном сотрудничестве с новым творческим партнером Thundercat, суперпродюсером Грегом Курстином, известным своей работой с крупнейшими именами поп-музыки, включая Адель, Пола Маккартни, Сию, Бейонсе, Бека и многих других, а также при участии Flying Lotus, Кенни Битса (Кеннета Блюма) и The Lemon Twigs. Новый альбом находится где-то между неистовым взглядом на современную жизнь в "Drunk" и радостной тоской в ??"It Is What It Is", и является попыткой Thundercat найти для себя комфортное место в настоящем. Вместо того чтобы осуждать настоящее, альбом анализирует его, исследуя, как отвлечение может быть одновременно и препятствием, и формой исцеления. Негативные последствия отвлечения внимания очевидны в современной экономике внимания (с её дефицитом внимания), но такой настоящий бунтарь, как Thundercat, видит, как обратить это себе на пользу. В конце концов, нельзя написать «мечты» без «мечты». В конечном итоге, то, что он хочет донести до слушателей «Distracted», поразительно просто: «Просто наслаждайтесь, получайте удовольствие и помните, что борьба реальна и постоянно меняется, но просто продолжайте двигаться вперёд». В эпоху, когда постоянно требуются комментарии, Thundercat предлагает нечто более спокойное и, по-своему, более радикальное. Он даёт нам разрешение быть в замешательстве. Быть уставшими. Ну, быть отвлечёнными — и всё же создавать что-то прекрасное из шума.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Thundercat - Distracted (Clear W/ Black Marble) (5054429209723) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BRAINFEEDER
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Brainfeeder
Barcode
[5054429209723]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Thundercat
Альбом (сингл)
Distracted
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Candlelight, Tame Impala), Mac Miller), Lil Yachty), A$AP Rocky), What Is Left To Say, I Wish I Didn’t Waste Your Time, Anakin Learns His Fate, Walking On The Moon, Channel Tres), WILLOW), Pozole, Through The Roof, Great Americans
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Спустя шесть лет после выхода своего последнего альбома Thundercat выпускает свой пятый студийный альбом "Distracted" на лейбле Brainfeeder. В записи нового альбома приняли участие A$AP Rocky, WILLOW, Tame Impala, Channel Tres, а также была представлена ??ранее не издававшаяся совместная работа с покойным Mac Miller. Альбом "Distracted" был создан в тесном сотрудничестве с новым творческим партнером Thundercat, суперпродюсером Грегом Курстином, известным своей работой с крупнейшими именами поп-музыки, включая Адель, Пола Маккартни, Сию, Бейонсе, Бека и многих других, а также при участии Flying Lotus, Кенни Битса (Кеннета Блюма) и The Lemon Twigs. Новый альбом находится где-то между неистовым взглядом на современную жизнь в "Drunk" и радостной тоской в ??"It Is What It Is", и является попыткой Thundercat найти для себя комфортное место в настоящем. Вместо того чтобы осуждать настоящее, альбом анализирует его, исследуя, как отвлечение может быть одновременно и препятствием, и формой исцеления. Негативные последствия отвлечения внимания очевидны в современной экономике внимания (с её дефицитом внимания), но такой настоящий бунтарь, как Thundercat, видит, как обратить это себе на пользу. В конце концов, нельзя написать «мечты» без «мечты». В конечном итоге, то, что он хочет донести до слушателей «Distracted», поразительно просто: «Просто наслаждайтесь, получайте удовольствие и помните, что борьба реальна и постоянно меняется, но просто продолжайте двигаться вперёд». В эпоху, когда постоянно требуются комментарии, Thundercat предлагает нечто более спокойное и, по-своему, более радикальное. Он даёт нам разрешение быть в замешательстве. Быть уставшими. Ну, быть отвлечёнными — и всё же создавать что-то прекрасное из шума.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Thundercat - Distracted (Clear W/ Black Marble) (5054429209723) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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