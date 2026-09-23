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Puscifer - Normal Isnt (Orange Swirl) (4099964209914) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Puscifer - Normal Isnt (Orange Swirl) (4099964209914) виниловая пластинка

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Puscifer - Normal Isnt (Orange Swirl) (4099964209914) - фото 1
Puscifer - Normal Isnt (Orange Swirl) (4099964209914) - фото 2
Puscifer - Normal Isnt (Orange Swirl) (4099964209914) - фото 3
Puscifer - Normal Isnt (Orange Swirl) (4099964209914) - фото 4
Puscifer - Normal Isnt (Orange Swirl) (4099964209914) - фото 5
Puscifer - Normal Isnt (Orange Swirl) (4099964209914) - фото 6
Puscifer - Normal Isnt (Orange Swirl) (4099964209914) - фото 7
Puscifer - Normal Isnt (Orange Swirl) (4099964209914) - фото 8
Puscifer - Normal Isnt (Orange Swirl) (4099964209914) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Puscifer
Альбом (сингл)
Normal Isnt
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Puscifer - Normal Isnt (Orange Swirl) (4099964209914) - фото 1
  • Puscifer - Normal Isnt (Orange Swirl) (4099964209914) - фото 2
  • Puscifer - Normal Isnt (Orange Swirl) (4099964209914) - фото 3
  • Puscifer - Normal Isnt (Orange Swirl) (4099964209914) - фото 4
  • Puscifer - Normal Isnt (Orange Swirl) (4099964209914) - фото 5
  • Puscifer - Normal Isnt (Orange Swirl) (4099964209914) - фото 6
  • Puscifer - Normal Isnt (Orange Swirl) (4099964209914) - фото 7
  • Puscifer - Normal Isnt (Orange Swirl) (4099964209914) - фото 8
  • Puscifer - Normal Isnt (Orange Swirl) (4099964209914) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737245
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964209914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Puscifer
Альбом (сингл)
Normal Isnt
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Thrust, Normal Isn’t, Bad Wolf, Self Evident, A Public Stoning, The Quiet Parts, Mantastic, Pendulum, Impetuous, Seven One, The Algorithm (Sessanta Live Mix)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Puscifer - Normal Isnt (Orange Swirl) (4099964209914) виниловая пластинка

Загадочные Puscifer возвращаются с захватывающим дух новым альбомом «Normal Isn't». Бескомпромиссная рок-группа под руководством Мейнарда Джеймса Кинана (Tool, A Perfect Circle) выпускает потрясающий альбом, который порадует их преданных поклонников. Лимитированное издание на цветном виниле Захватывающий новый альбом от бескомпромиссной рок-группы в масках под руководством неизменно блестящего визионера Мейнарда Джеймса Кинана (Tool, A Perfect Circle), который здесь раскрывает свои истоки. Готик-рок, панк и альтернативный рок объединены в этом альбоме умным и искусным образом. Альбом может похвастаться превосходным сочетанием цепляющей атмосферы, драматизма и мрачной вневременности; по крайней мере, такие песни, как «Self Evident» и «Pendulum», явно указывают на это

Отзывы о товаре Puscifer - Normal Isnt (Orange Swirl) (4099964209914) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964209914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Puscifer
Альбом (сингл)
Normal Isnt
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Thrust, Normal Isn’t, Bad Wolf, Self Evident, A Public Stoning, The Quiet Parts, Mantastic, Pendulum, Impetuous, Seven One, The Algorithm (Sessanta Live Mix)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Загадочные Puscifer возвращаются с захватывающим дух новым альбомом «Normal Isn't». Бескомпромиссная рок-группа под руководством Мейнарда Джеймса Кинана (Tool, A Perfect Circle) выпускает потрясающий альбом, который порадует их преданных поклонников. Лимитированное издание на цветном виниле Захватывающий новый альбом от бескомпромиссной рок-группы в масках под руководством неизменно блестящего визионера Мейнарда Джеймса Кинана (Tool, A Perfect Circle), который здесь раскрывает свои истоки. Готик-рок, панк и альтернативный рок объединены в этом альбоме умным и искусным образом. Альбом может похвастаться превосходным сочетанием цепляющей атмосферы, драматизма и мрачной вневременности; по крайней мере, такие песни, как «Self Evident» и «Pendulum», явно указывают на это
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Отзывы


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