Puscifer - Normal Isnt (Orange Swirl) (4099964209914) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Puscifer - Normal Isnt (Orange Swirl) (4099964209914) виниловая пластинка
Загадочные Puscifer возвращаются с захватывающим дух новым альбомом «Normal Isn't». Бескомпромиссная рок-группа под руководством Мейнарда Джеймса Кинана (Tool, A Perfect Circle) выпускает потрясающий альбом, который порадует их преданных поклонников. Лимитированное издание на цветном виниле Захватывающий новый альбом от бескомпромиссной рок-группы в масках под руководством неизменно блестящего визионера Мейнарда Джеймса Кинана (Tool, A Perfect Circle), который здесь раскрывает свои истоки. Готик-рок, панк и альтернативный рок объединены в этом альбоме умным и искусным образом. Альбом может похвастаться превосходным сочетанием цепляющей атмосферы, драматизма и мрачной вневременности; по крайней мере, такие песни, как «Self Evident» и «Pendulum», явно указывают на это
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 510 руб.1378 руб. в СплитArmin Van Buuren - Intense (Music On Vinyl) (2Lp) (8719262013490...
-
В наличииЦена 5 510 руб.1378 руб. в СплитBryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитJean-Michel Jarre - Electronica 1: The Time Machine (08884301898...
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитOST, Blade Runner 2049 (0190758036410) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитSepultura - Beneath The Remains (remastered) (Deluxe Edition) (0...
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в Сплит0196588089817, Mayhem, Daemonic Rites: Live виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитRush - Rush (0199957091060) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитFaith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 570 руб. 6 188 руб.1393 руб. в Сплит2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитAndrea Bocelli - My Christmas (0602547193636) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитThe Chemical Brothers - Brotherhood (5099923481817) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитHerbie Hancock - The Prisoner (Analogue, Tone Poet) (06025084706...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Puscifer - Normal Isnt (Orange Swirl) (4099964209914) виниловая пластинка