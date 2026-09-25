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Buena Vista Social Club - Lost And Found (4099964224580) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Buena Vista Social Club - Lost And Found (4099964224580) виниловая пластинка

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Buena Vista Social Club - Lost And Found (4099964224580) - фото 1
Buena Vista Social Club - Lost And Found (4099964224580) - фото 2
Buena Vista Social Club - Lost And Found (4099964224580) - фото 3
Buena Vista Social Club - Lost And Found (4099964224580) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Buena Vista Social Club
Альбом (сингл)
Lost And Found
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Buena Vista Social Club - Lost And Found (4099964224580) - фото 1
  • Buena Vista Social Club - Lost And Found (4099964224580) - фото 2
  • Buena Vista Social Club - Lost And Found (4099964224580) - фото 3
  • Buena Vista Social Club - Lost And Found (4099964224580) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737244
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Buena Vista Social Club - Lost And Found (4099964224580) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964224580]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Buena Vista Social Club
Альбом (сингл)
Lost And Found
Жанр
Jazz
Трек-лист
Macusa (feat. Eliades Ochoa & Compay Segundo), Bruca Manigu? (feat. Ibrahim Ferrer) (Live), Tiene Sabor (feat. Omara Portuondo), Black Chicken 37 (feat. Orlando 'Cachaito' L?pez & Ang? D?az), Habanera (feat. Manuel Mirabal), Bodas de Oro (feat. Rub?n Gonz?lez & Jes?s Ramos), Como Fue (feat. Ibrahim Ferrer) (Live), Guajira en F (feat. Jes?s Ramos), Qui?reme Mucho (feat. Eliades Ochoa), Pedacito de Papel (feat. Eliades Ochoa), Mam? Me Gust? (feat. Ibrahim Ferrer) (Live), L?grimas Negras (feat. Oma
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Buena Vista Social Club - Lost And Found (4099964224580) виниловая пластинка

«Lost and Found» — третий сборник Buena Vista Social Club, выпущенный первоначально в 2015 году Издание на виниле «Lost and Found» представляет собой смесь треков, оставшихся с сессий в студии EGREM в Гаване, а также с концертов конца 1990-х и начала 2000-х годов, и живых выступлений группы в последующие годы. Спустя почти два десятилетия после выхода оригинального альбома, удостоенного премии «Грэмми», легенда о Buena Vista Social Club продолжает жить благодаря «Lost and Found» Альбом предоставляет еще одну возможность услышать состав участников оригинальных студийных сессий. В записи приняли участие Качаито Лопес, Гуахиро Мирабаль, Элиадес Очоа, Омара Портуондо, а также, к сожалению, ныне покойные участники Buena Vista Social Club: Ибрагим Феррер, Рубен Гонсалес и Компай Сегундо. К этим ветеранам присоединились молодые музыканты, которые также выступают на разогреве у Orquesta Buena Vista Social Club во время гастролей.

Отзывы о товаре Buena Vista Social Club - Lost And Found (4099964224580) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964224580]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Buena Vista Social Club
Альбом (сингл)
Lost And Found
Жанр
Jazz
Трек-лист
Macusa (feat. Eliades Ochoa & Compay Segundo), Bruca Manigu? (feat. Ibrahim Ferrer) (Live), Tiene Sabor (feat. Omara Portuondo), Black Chicken 37 (feat. Orlando 'Cachaito' L?pez & Ang? D?az), Habanera (feat. Manuel Mirabal), Bodas de Oro (feat. Rub?n Gonz?lez & Jes?s Ramos), Como Fue (feat. Ibrahim Ferrer) (Live), Guajira en F (feat. Jes?s Ramos), Qui?reme Mucho (feat. Eliades Ochoa), Pedacito de Papel (feat. Eliades Ochoa), Mam? Me Gust? (feat. Ibrahim Ferrer) (Live), L?grimas Negras (feat. Oma
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«Lost and Found» — третий сборник Buena Vista Social Club, выпущенный первоначально в 2015 году Издание на виниле «Lost and Found» представляет собой смесь треков, оставшихся с сессий в студии EGREM в Гаване, а также с концертов конца 1990-х и начала 2000-х годов, и живых выступлений группы в последующие годы. Спустя почти два десятилетия после выхода оригинального альбома, удостоенного премии «Грэмми», легенда о Buena Vista Social Club продолжает жить благодаря «Lost and Found» Альбом предоставляет еще одну возможность услышать состав участников оригинальных студийных сессий. В записи приняли участие Качаито Лопес, Гуахиро Мирабаль, Элиадес Очоа, Омара Портуондо, а также, к сожалению, ныне покойные участники Buena Vista Social Club: Ибрагим Феррер, Рубен Гонсалес и Компай Сегундо. К этим ветеранам присоединились молодые музыканты, которые также выступают на разогреве у Orquesta Buena Vista Social Club во время гастролей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Buena Vista Social Club - Lost And Found (4099964224580) виниловая пластинка - по цене 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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