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Charlotte Adigery & Boris Popul - Topical Dancer (5056556109136) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Charlotte Adigery & Boris Popul - Topical Dancer (5056556109136) виниловая пластинка

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Charlotte Adigery &amp; Boris Popul - Topical Dancer (5056556109136) - фото 1
Charlotte Adigery &amp; Boris Popul - Topical Dancer (5056556109136) - фото 2
Charlotte Adigery &amp; Boris Popul - Topical Dancer (5056556109136) - фото 3
Charlotte Adigery &amp; Boris Popul - Topical Dancer (5056556109136) - фото 4
Charlotte Adigery &amp; Boris Popul - Topical Dancer (5056556109136) - фото 5
Charlotte Adigery &amp; Boris Popul - Topical Dancer (5056556109136) - фото 6
Charlotte Adigery &amp; Boris Popul - Topical Dancer (5056556109136) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Charlotte Adigery & Boris Popul
Альбом (сингл)
Topical Dancer
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charlotte Adigery &amp; Boris Popul - Topical Dancer (5056556109136) - фото 1
  • Charlotte Adigery &amp; Boris Popul - Topical Dancer (5056556109136) - фото 2
  • Charlotte Adigery &amp; Boris Popul - Topical Dancer (5056556109136) - фото 3
  • Charlotte Adigery &amp; Boris Popul - Topical Dancer (5056556109136) - фото 4
  • Charlotte Adigery &amp; Boris Popul - Topical Dancer (5056556109136) - фото 5
  • Charlotte Adigery &amp; Boris Popul - Topical Dancer (5056556109136) - фото 6
  • Charlotte Adigery &amp; Boris Popul - Topical Dancer (5056556109136) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737240
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Характеристики

Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5056556109136]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Charlotte Adigery & Boris Popul
Альбом (сингл)
Topical Dancer
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Bel Deewee, Esperanto, Blenda, Hey, It Hit Me, Ich Mwen, Reappropriate, Ceci N’est Pas Un Clich?, Huile Smisse, Mantra, Making Sense Stop, Haha, Thank You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charlotte Adigery & Boris Popul - Topical Dancer (5056556109136) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bel Deewee, Esperanto, Blenda, Hey, It Hit Me, Ich Mwen, Reappropriate, Ceci N’est Pas Un Clich?, Huile Smisse, Mantra, Making Sense Stop, Haha, Thank You

Отзывы о товаре Charlotte Adigery & Boris Popul - Topical Dancer (5056556109136) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5056556109136]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Charlotte Adigery & Boris Popul
Альбом (сингл)
Topical Dancer
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Bel Deewee, Esperanto, Blenda, Hey, It Hit Me, Ich Mwen, Reappropriate, Ceci N’est Pas Un Clich?, Huile Smisse, Mantra, Making Sense Stop, Haha, Thank You
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bel Deewee, Esperanto, Blenda, Hey, It Hit Me, Ich Mwen, Reappropriate, Ceci N’est Pas Un Clich?, Huile Smisse, Mantra, Making Sense Stop, Haha, Thank You
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