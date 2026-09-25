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Miles Davis - Kind Of Blue (Corrected Speed) (196588867613) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - Kind Of Blue (Corrected Speed) (196588867613) виниловая пластинка

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Miles Davis - Kind Of Blue (Corrected Speed) (196588867613) - фото 1
Miles Davis - Kind Of Blue (Corrected Speed) (196588867613) - фото 2
Miles Davis - Kind Of Blue (Corrected Speed) (196588867613) - фото 3
Miles Davis - Kind Of Blue (Corrected Speed) (196588867613) - фото 4
Miles Davis - Kind Of Blue (Corrected Speed) (196588867613) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
KIND OF BLUE
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Kind Of Blue (Corrected Speed) (196588867613) - фото 1
  • Miles Davis - Kind Of Blue (Corrected Speed) (196588867613) - фото 2
  • Miles Davis - Kind Of Blue (Corrected Speed) (196588867613) - фото 3
  • Miles Davis - Kind Of Blue (Corrected Speed) (196588867613) - фото 4
  • Miles Davis - Kind Of Blue (Corrected Speed) (196588867613) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 180 руб. 
Начислим 335 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737239
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Miles Davis - Kind Of Blue (Corrected Speed) (196588867613) виниловая пластинка
11 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[196588867613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
KIND OF BLUE
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Kind Of Blue (Corrected Speed) (196588867613) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: So What, Freddie Freeloader, Blue In Green, All Blues, Flamenco Sketches, So What, Freddie Freeloader, Blue In Green, Flamenco Sketches (alternate take)

Отзывы о товаре Miles Davis - Kind Of Blue (Corrected Speed) (196588867613) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[196588867613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
KIND OF BLUE
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: So What, Freddie Freeloader, Blue In Green, All Blues, Flamenco Sketches, So What, Freddie Freeloader, Blue In Green, Flamenco Sketches (alternate take)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Kind Of Blue (Corrected Speed) (196588867613) виниловая пластинка - купить по цене 11180 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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