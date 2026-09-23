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Various Artists - Akasaka Soul Funk 1969 (5050580842595) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Akasaka Soul Funk 1969 (5050580842595) виниловая пластинка

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Various Artists - Akasaka Soul Funk 1969 (5050580842595) - фото 1
Various Artists - Akasaka Soul Funk 1969 (5050580842595) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Akasaka Soul Funk 1969
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Akasaka Soul Funk 1969 (5050580842595) - фото 1
  • Various Artists - Akasaka Soul Funk 1969 (5050580842595) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737238
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Характеристики

Бренд
180g
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
180g
Barcode
[5050580842595]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Akasaka Soul Funk 1969
Жанр
Диско
Трек-лист
Mieko Hirota– Soul Lady, Shinji Maki & Black Jack– Nabeyoko Soul, Tan Tan– Happy Day, Kenji Niinuma– Airenki, Hatsumi Shibata– Furui Fuku Nanka, Strawberry Jam– Arimasen, Mieko Hirota– Anata Ga Inakute Mo, Akira Yasuda & Beat Folk– Kaer?ka Kaer?ka (Single version), Miki Hirayama– Hatachi No Koi, Masaaki Sakai– Baby, Yuki Wo Dashite
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Akasaka Soul Funk 1969 (5050580842595) виниловая пластинка

В начале 60-х годов начала формироваться новая волна джаза, вдохновлённого госпелом, с такими хитами, как «Moanin'» Арта Блейки и The Jazz Messengers и «Work Song» Кэннонболла Эддерли, которые стали яркими примерами этой эволюции жанра. Для описания этого нового звучания, оказывавшего влияние в США, а также по другую сторону Атлантического и Тихого океанов, были придуманы термины «соул-джаз» и «фанки-джаз». В 1964 году Рэй Чарльз впервые посетил Японию. Затем, в 1968 году, в страну приехали Martha & The Vandellas и Стиви Уондер, за ними последовали Сэм и Дэйв в 1969 году, Айк и Тина Тёрнер в 1970 году и Би Би Кинг в 1971 году. В начале 1970-х годов в Японии также начало выходить телешоу «Soul Train». Переломный момент наступил в 1973 году, когда Сэмми Дэвис-младший снялся в телевизионной рекламе виски Suntory — и влияние американского чернокожего мира развлечений действительно ощущалось, а исполнители соула, джаза и фанка стали известны на весь мир. Компания Nippon Columbia сыграла ключевую роль в этом поворотном моменте. У компании были контракты с Buddah Records и Blue Thumb Records, и она выпускала известные работы таких артистов, как Gladys Knight & The Pips, Curtis Mayfield, The Crusaders и The Pointer Sisters. В то же время лейбл также выпускал несколько японских проектов в жанрах соул, джаз и фанк под руководством музыкального директора Дзиро Инагаки. Инагаки, саксофонист, начавший свою профессиональную карьеру в начале 1950-х годов, оттачивал свое мастерство в американских военных лагерях, где делился своей любовью к музыке с чернокожими военнослужащими. В 1960-х годах он играл в группе барабанщика Хидео Шираки, которая широко считалась представительной группой японского фанк-джаза. Позже Инагаки продолжил экспериментировать с более новаторским звучанием в рамках своего проекта Soul Media, став, в частности, пионером в жанре «джаз-рок». Благодаря тесному сотрудничеству с Инагаки и его различными музыкальными проектами, Nippon Columbia действительно оказалась в центре захватывающего и важного периода в японской музыке. В 1965 году Nippon Columbia открыла студию звукозаписи в токийском районе Акасака. В Акасаке также находилась первая в Японии дискотека, легендарная MUGEN, которая работала с 1968 по 1987 год и где выступали многие артисты, включая Con Funk Shun, The Bar-Kays, Айка и Тину Тернер, Би Би Кинга, Сэма и Дэйва, Three Degrees и Эдвина Старра, а также многие местные японские певцы и музыканты. Этот плавильный котёл творчества в регионе привёл к записи множества синглов и альбомов японских исполнителей, пронизанных звуками соула и фанка. Большинство этих записей были недоступны за пределами Японии и остаются редкими и малоизвестными музыкальными жемчужинами. Представленная вам подборка — это взрывной сборник из 10 важнейших треков, выпущенных легендарным лейблом Nippon Columbia в период с 1969 по 1977 год, запечатлевший первозданную, необработанную музыку.Неповторимая энергия, витающая в воздухе улиц Акасаки в это захватывающее время. Наслаждайтесь!

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Характеристики
Бренд
180g
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
180g
Barcode
[5050580842595]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Akasaka Soul Funk 1969
Жанр
Диско
Трек-лист
Mieko Hirota– Soul Lady, Shinji Maki & Black Jack– Nabeyoko Soul, Tan Tan– Happy Day, Kenji Niinuma– Airenki, Hatsumi Shibata– Furui Fuku Nanka, Strawberry Jam– Arimasen, Mieko Hirota– Anata Ga Inakute Mo, Akira Yasuda & Beat Folk– Kaer?ka Kaer?ka (Single version), Miki Hirayama– Hatachi No Koi, Masaaki Sakai– Baby, Yuki Wo Dashite
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
В начале 60-х годов начала формироваться новая волна джаза, вдохновлённого госпелом, с такими хитами, как «Moanin'» Арта Блейки и The Jazz Messengers и «Work Song» Кэннонболла Эддерли, которые стали яркими примерами этой эволюции жанра. Для описания этого нового звучания, оказывавшего влияние в США, а также по другую сторону Атлантического и Тихого океанов, были придуманы термины «соул-джаз» и «фанки-джаз». В 1964 году Рэй Чарльз впервые посетил Японию. Затем, в 1968 году, в страну приехали Martha & The Vandellas и Стиви Уондер, за ними последовали Сэм и Дэйв в 1969 году, Айк и Тина Тёрнер в 1970 году и Би Би Кинг в 1971 году. В начале 1970-х годов в Японии также начало выходить телешоу «Soul Train». Переломный момент наступил в 1973 году, когда Сэмми Дэвис-младший снялся в телевизионной рекламе виски Suntory — и влияние американского чернокожего мира развлечений действительно ощущалось, а исполнители соула, джаза и фанка стали известны на весь мир. Компания Nippon Columbia сыграла ключевую роль в этом поворотном моменте. У компании были контракты с Buddah Records и Blue Thumb Records, и она выпускала известные работы таких артистов, как Gladys Knight & The Pips, Curtis Mayfield, The Crusaders и The Pointer Sisters. В то же время лейбл также выпускал несколько японских проектов в жанрах соул, джаз и фанк под руководством музыкального директора Дзиро Инагаки. Инагаки, саксофонист, начавший свою профессиональную карьеру в начале 1950-х годов, оттачивал свое мастерство в американских военных лагерях, где делился своей любовью к музыке с чернокожими военнослужащими. В 1960-х годах он играл в группе барабанщика Хидео Шираки, которая широко считалась представительной группой японского фанк-джаза. Позже Инагаки продолжил экспериментировать с более новаторским звучанием в рамках своего проекта Soul Media, став, в частности, пионером в жанре «джаз-рок». Благодаря тесному сотрудничеству с Инагаки и его различными музыкальными проектами, Nippon Columbia действительно оказалась в центре захватывающего и важного периода в японской музыке. В 1965 году Nippon Columbia открыла студию звукозаписи в токийском районе Акасака. В Акасаке также находилась первая в Японии дискотека, легендарная MUGEN, которая работала с 1968 по 1987 год и где выступали многие артисты, включая Con Funk Shun, The Bar-Kays, Айка и Тину Тернер, Би Би Кинга, Сэма и Дэйва, Three Degrees и Эдвина Старра, а также многие местные японские певцы и музыканты. Этот плавильный котёл творчества в регионе привёл к записи множества синглов и альбомов японских исполнителей, пронизанных звуками соула и фанка. Большинство этих записей были недоступны за пределами Японии и остаются редкими и малоизвестными музыкальными жемчужинами. Представленная вам подборка — это взрывной сборник из 10 важнейших треков, выпущенных легендарным лейблом Nippon Columbia в период с 1969 по 1977 год, запечатлевший первозданную, необработанную музыку.Неповторимая энергия, витающая в воздухе улиц Акасаки в это захватывающее время. Наслаждайтесь!
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