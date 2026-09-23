Buena Vista Social Club - Buena Vista Social Club (75597951684) виниловая пластинка
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Описание товара Buena Vista Social Club - Buena Vista Social Club (75597951684) виниловая пластинка
Ремастрированное с оригинальных мастер-лент переиздание студийного альбома 1997 года кубинского музыканта, лидера группы Buena Vista Social Club Хуана де Маркоса и американского гитариста Рая Кудера, записанного совместно с другими музыкантами, играющими традиционную кубинскую музыку. Издание на двойном черном виниле, содержит код на загрузку цифровой версии альбома и 20-ти страничный буклет. Buena Vista Social Club - музыкальный проект, созданный по инициативе американского музыканта и композитора Рая Кудера, своего рода сборная команда кубинских эстрадных музыкантов старой школы, пик популярности которых пришёлся на период, предшествовавший кубинской революции 1959 года. Название проекта (в англизированной форме) было позаимствовано у популярного клуба, существовавшего в Гаване в 1940-х годах. Первоначальной целью проекта было сохранение музыкальной культуры Кубы "старой школы" (1930-е - 1940-е годы) для потомков. В настоящее время "Буэна Виста Соушл Клаб" - успешный музыкальный бренд, объединяющий значительное количество музыкантов, выступающих как вместе (под названием оркестр "Буэна Виста Соушл Клаб"), так и по отдельности. Рай Кудер - американский гитарист, певец, композитор и продюсер. Известен в том числе своим мастерским использованием слайдa при игре на гитаре. Одним из самых успешных проектов стала сборная группа Buena Vista Social Club.
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