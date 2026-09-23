Описание товара Cannonball Adderley - Somethin Else (Crystal Clear) (8435723702108) виниловая пластинка

Somethin' Else — студийная пластинка 1958 года от американского джазмена Cannonball Adderley. Кстати, в работе над этой вещью участвовал и легендарный Майлс Дэвис — за его авторством числится композиция «Somethin' Else» а по сути, он является соавтором альбома. Примечательно, что эта замечательная пластинка была включена в энциклопедию The Penguin Guide to Jazz в раздел «Центральная коллекция». Cannonball Adderley (1928-1975 гг.) — американский джазовый альт-саксофонист игравший в стиле хард-боп. Эддерли прославился и как самостоятельный музыкант (его самый выдающийся сингл — «Mercy Mercy Mercy»), так и в качестве коллеги Майлса Дэвиса, вместе с которым в 1959 году он записал эпохальный альбом «Kind of Blue».