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Monkees - The As, The Bs & The Monkees (603497810000) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Monkees - The As, The Bs & The Monkees (603497810000) виниловая пластинка

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Monkees - The As, The Bs &amp; The Monkees (603497810000) - фото 1
Monkees - The As, The Bs &amp; The Monkees (603497810000) - фото 2
Monkees - The As, The Bs &amp; The Monkees (603497810000) - фото 3
Monkees - The As, The Bs &amp; The Monkees (603497810000) - фото 4
Monkees - The As, The Bs &amp; The Monkees (603497810000) - фото 5
Monkees - The As, The Bs &amp; The Monkees (603497810000) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Monkees
Альбом (сингл)
The As, The Bs & The Monkees
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Monkees - The As, The Bs &amp; The Monkees (603497810000) - фото 1
  • Monkees - The As, The Bs &amp; The Monkees (603497810000) - фото 2
  • Monkees - The As, The Bs &amp; The Monkees (603497810000) - фото 3
  • Monkees - The As, The Bs &amp; The Monkees (603497810000) - фото 4
  • Monkees - The As, The Bs &amp; The Monkees (603497810000) - фото 5
  • Monkees - The As, The Bs &amp; The Monkees (603497810000) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737223
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Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[603497810000]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Monkees
Альбом (сингл)
The As, The Bs & The Monkees
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Last Train To Clarksville, I’m A Believer, A Little Bit Me, A Little Bit You, Pleasant Valley Sunday, Daydream Believer, Valleri, D. W. Washburn, Porpoise Song (Theme From Head), Tear Drop City, Listen To The Band, Good Clean Fun, Oh My My, Take A Giant Step, (I’m Not Your) Steppin’ Stone, The Girl I Knew Somewhere, Words, Goin’ Down, Tapioca Tundra, It’s Nice To Be With You, As We Go Along, A Man Without A Dream, Someday Man, Mommy And Daddy, I Love You Better
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Monkees - The As, The Bs & The Monkees (603497810000) виниловая пластинка

В честь 60-летия знаменитой группы The Monkees выходит первый в истории сборник всех их синглов, выпущенных в период с 1966 по 1970 год. Лимитированное издание на виниле включает новые комментарии Эндрю Сандовала The Monkees, одно из самых узнаваемых имен в анналах истории поп-музыки, - американская рок- и поп-группа, первоначально действовавшая в период с 1966 по 1971 год, с реюнион-альбомами и турами в последующие десятилетия. В первоначальном составе были Микки Доленц, Майкл Несмит, Питер Торк и Дэви Джонс. The Monkees продали более 75 миллионов пластинок по всему миру, что сделало их одной из самых продаваемых групп всех времен.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Monkees - The As, The Bs & The Monkees (603497810000) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[603497810000]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Monkees
Альбом (сингл)
The As, The Bs & The Monkees
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Last Train To Clarksville, I’m A Believer, A Little Bit Me, A Little Bit You, Pleasant Valley Sunday, Daydream Believer, Valleri, D. W. Washburn, Porpoise Song (Theme From Head), Tear Drop City, Listen To The Band, Good Clean Fun, Oh My My, Take A Giant Step, (I’m Not Your) Steppin’ Stone, The Girl I Knew Somewhere, Words, Goin’ Down, Tapioca Tundra, It’s Nice To Be With You, As We Go Along, A Man Without A Dream, Someday Man, Mommy And Daddy, I Love You Better
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В честь 60-летия знаменитой группы The Monkees выходит первый в истории сборник всех их синглов, выпущенных в период с 1966 по 1970 год. Лимитированное издание на виниле включает новые комментарии Эндрю Сандовала The Monkees, одно из самых узнаваемых имен в анналах истории поп-музыки, - американская рок- и поп-группа, первоначально действовавшая в период с 1966 по 1971 год, с реюнион-альбомами и турами в последующие десятилетия. В первоначальном составе были Микки Доленц, Майкл Несмит, Питер Торк и Дэви Джонс. The Monkees продали более 75 миллионов пластинок по всему миру, что сделало их одной из самых продаваемых групп всех времен.


Теги товара: Поп-музыка
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