Morrissey - Make-Up Is A Lie (Red) (93624829775) виниловая пластинка
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Описание товара Morrissey - Make-Up Is A Lie (Red) (93624829775) виниловая пластинка
Легендарный певец и автор песен Моррисси возвращается со своим долгожданным 14-м сольным альбомом, первым за более чем 5 лет. Альбом также знаменует его возвращение на лейбл Sire Records где выходили ранние сольные альбомы Моррисси и, конечно же, каталог The Smiths. Моррисси по праву признан одним из величайших авторов текстов песен своего поколения и чрезвычайно влиятельной фигурой в поп-музыке за последние более чем 40 лет. Альбом Make-Up Is A Lie был записан во Франции и включает 11 новых песен, каждая из которых, несомненно, станет классикой в ??дискографии Моррисси. Превосходная кавер-версия песни « Amazona » группы Roxy Music завершает этот альбом из 12 треков. « Make-Up Is A Lie », заглавная композиция альбома, является первым синглом и идеально подходит для знакомства с заразительными ритмами, мелодиями и текстами, которые проходят красной нитью через весь альбом. Легионы поклонников Моррисси по всему миру с энтузиазмом примут этот альбом.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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