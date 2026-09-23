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Alice Cooper - Welcome To My Nightmare: Live From The Forum 6/17/75 (Rsd) (603497812561) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alice Cooper - Welcome To My Nightmare: Live From The Forum 6/17/75 (Rsd) (603497812561) виниловая пластинка

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Cooper Alice - Welcome To My Nightmare: Live From The Forum 6/17/75 (Rsd) (603497812561) - фото 1
Cooper Alice - Welcome To My Nightmare: Live From The Forum 6/17/75 (Rsd) (603497812561) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cooper Alice
Альбом (сингл)
Welcome To My Nightmare: Live From The Forum 6/17/75
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cooper Alice - Welcome To My Nightmare: Live From The Forum 6/17/75 (Rsd) (603497812561) - фото 1
  • Cooper Alice - Welcome To My Nightmare: Live From The Forum 6/17/75 (Rsd) (603497812561) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737219
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Alice Cooper - Welcome To My Nightmare: Live From The Forum 6/17/75 (Rsd) (603497812561) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[603497812561]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cooper Alice
Альбом (сингл)
Welcome To My Nightmare: Live From The Forum 6/17/75
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Welcome To My Nightmare, Years Ago, No More Mr. Nice Guy, Years Ago, Billion Dollar Babies, Years Ago, I'm Eighteen, Years Ago, Some Folks, Cold Ethyl, Only Women Bleed, Devil's Food, The Black Widow, Steven, Welcome To My Nightmare (Reprise), Escape, School's Out, Department Of Youth
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alice Cooper - Welcome To My Nightmare: Live From The Forum 6/17/75 (Rsd) (603497812561) виниловая пластинка

В честь 50-летия дебютного сольного альбома Элиса Купера «Welcome To My Nightmare» выходит ранее не издававшееся живое выступление из клуба Forum, записанное 17 июня 1975 года. Этот тур был назван одним из самых экстравагантных выступлений той эпохи. Издание на виниле к RSD Black Friday 2025



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Alice Cooper - Welcome To My Nightmare: Live From The Forum 6/17/75 (Rsd) (603497812561) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[603497812561]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cooper Alice
Альбом (сингл)
Welcome To My Nightmare: Live From The Forum 6/17/75
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Welcome To My Nightmare, Years Ago, No More Mr. Nice Guy, Years Ago, Billion Dollar Babies, Years Ago, I'm Eighteen, Years Ago, Some Folks, Cold Ethyl, Only Women Bleed, Devil's Food, The Black Widow, Steven, Welcome To My Nightmare (Reprise), Escape, School's Out, Department Of Youth
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В честь 50-летия дебютного сольного альбома Элиса Купера «Welcome To My Nightmare» выходит ранее не издававшееся живое выступление из клуба Forum, записанное 17 июня 1975 года. Этот тур был назван одним из самых экстравагантных выступлений той эпохи. Издание на виниле к RSD Black Friday 2025


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alice Cooper - Welcome To My Nightmare: Live From The Forum 6/17/75 (Rsd) (603497812561) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6520 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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