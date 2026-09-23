Ennio Morricone - Film Music Maestro (8719039007639) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ennio Morricone - Film Music Maestro (8719039007639) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Theme Tune (from 'A Fistful Of Dollars'), For A Few Dollars More, The Good, The Bad And The Ugly, Once Upon A Time In The West, My Name Is Nobody, Chi Mai (from 'Le Professionel'), On Earth As It Is In Heaven (from 'The Mission'), Titoli (from 'A Fistful Of Dollars'), Sixty Seconds To What (from 'For A Few Dollars More'), The Ecstasy Of Gold (from 'The Good, The Bad And The Ugly'), The Main With The Harmonica (from 'Once Upon A Time In The West'), Deborah's Theme (from 'Once Upon A Time In America'), Gabriel's Oboe (from 'The Mission'), Cinema Paradiso
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