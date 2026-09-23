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Various Artists - Body & Soul: Legendary Ladies Of Jazz (Coloured) (8719039007776) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Body & Soul: Legendary Ladies Of Jazz (Coloured) (8719039007776) виниловая пластинка

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Various Artists - Body &amp; Soul: Legendary Ladies Of Jazz (Coloured) (8719039007776) - фото 1
Various Artists - Body &amp; Soul: Legendary Ladies Of Jazz (Coloured) (8719039007776) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Body & Soul: Legendary Ladies Of Jazz
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Body &amp; Soul: Legendary Ladies Of Jazz (Coloured) (8719039007776) - фото 1
  • Various Artists - Body &amp; Soul: Legendary Ladies Of Jazz (Coloured) (8719039007776) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737214
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Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Body & Soul: Legendary Ladies Of Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mack the Knife, Body and Soul, I Loves You, Porgy, All of Me, Misty, My Baby Just Cares For Me, Bewitched, Lullaby of Birdland, Lover Man, What a Diff'rence a Day Makes
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Body & Soul: Legendary Ladies Of Jazz (Coloured) (8719039007776) виниловая пластинка

Кроме того, он исполняет джазовый оп-вокал, поет для дам на вечеринке. Этот альбом "Body & Soul" был выпущен в 2009 году, когда я был приглашен в качестве основателя джазового движения. Это настоящая икона в прямом эфире - имена легендарных певиц, в том числе Эллы Фитцджеральд, Билли Холидей, Нины Симон, Дины Вашингтон и Сары Вон. Он известен как один из крупнейших концертов в Туссене с 1956 по 1960 год, проходивший в Берлине и Париже в Нью-Йорке. Луистер Наар из "кенмеркенде", исполняющий джазовые стандарты в тийдлозе, выступает за "хет-хеттепунт ван хун куннен". Этот альбом, по сути, посвящен джазовому вокалу и соответствует классическим джазовым стандартам uitvoeringen van bekende.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Various Artists - Body & Soul: Legendary Ladies Of Jazz (Coloured) (8719039007776) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Body & Soul: Legendary Ladies Of Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mack the Knife, Body and Soul, I Loves You, Porgy, All of Me, Misty, My Baby Just Cares For Me, Bewitched, Lullaby of Birdland, Lover Man, What a Diff'rence a Day Makes
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Кроме того, он исполняет джазовый оп-вокал, поет для дам на вечеринке. Этот альбом "Body & Soul" был выпущен в 2009 году, когда я был приглашен в качестве основателя джазового движения. Это настоящая икона в прямом эфире - имена легендарных певиц, в том числе Эллы Фитцджеральд, Билли Холидей, Нины Симон, Дины Вашингтон и Сары Вон. Он известен как один из крупнейших концертов в Туссене с 1956 по 1960 год, проходивший в Берлине и Париже в Нью-Йорке. Луистер Наар из "кенмеркенде", исполняющий джазовые стандарты в тийдлозе, выступает за "хет-хеттепунт ван хун куннен". Этот альбом, по сути, посвящен джазовому вокалу и соответствует классическим джазовым стандартам uitvoeringen van bekende.


Теги товара: Цветной винил
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