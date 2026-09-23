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John Lennon - Love Meditation Mixes (Rsd 2026) (Iridescent Pearl Arctic Transparent) (602488382915) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Lennon - Love Meditation Mixes (Rsd 2026) (Iridescent Pearl Arctic Transparent) (602488382915) виниловая пластинка

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John Lennon - Love Meditation Mixes (Rsd 2026) (Iridescent Pearl Arctic Transparent) (602488382915) - фото 1
John Lennon - Love Meditation Mixes (Rsd 2026) (Iridescent Pearl Arctic Transparent) (602488382915) - фото 2
John Lennon - Love Meditation Mixes (Rsd 2026) (Iridescent Pearl Arctic Transparent) (602488382915) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Lennon
Альбом (сингл)
Love Meditation Mixes
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Lennon - Love Meditation Mixes (Rsd 2026) (Iridescent Pearl Arctic Transparent) (602488382915) - фото 1
  • John Lennon - Love Meditation Mixes (Rsd 2026) (Iridescent Pearl Arctic Transparent) (602488382915) - фото 2
  • John Lennon - Love Meditation Mixes (Rsd 2026) (Iridescent Pearl Arctic Transparent) (602488382915) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737212
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602488382915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Lennon
Альбом (сингл)
Love Meditation Mixes
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Lennon - Love Meditation Mixes (Rsd 2026) (Iridescent Pearl Arctic Transparent) (602488382915) виниловая пластинка

«John Lennon — Love (Meditation Mixes)» — специальное 3LP-издание для RSD 2026, выпущенное на 180-граммовом перламутровом прозрачном виниле (Iridescent Pearl Arctic Transparent). Альбом представляет собой медитативные, эмбиентные ремиксы классических песен, фокусирующиеся на темах любви и покоя, часто с использованием бинауральных ритмов. Расширенные, спокойные версии песен, созданные для медитации. Треки (основа): Включает уникальные миксы, такие как «YOU» (5Hz Theta Binaural), «ME», «FREE». Издание направлено на создание иммерсивного звукового опыта, переосмысливающего наследие Леннона в жанре эмбиент/медитация. Издание John Lennon — Love Meditation Mixes для Record Store Day 2026 (18 апреля 2026 года) представляет собой альбом из 3-х пластинок (3LP), включающий 9 расширенных медитативных миксов песни «Love» и 9 уникальных мантр.

Отзывы о товаре John Lennon - Love Meditation Mixes (Rsd 2026) (Iridescent Pearl Arctic Transparent) (602488382915) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602488382915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Lennon
Альбом (сингл)
Love Meditation Mixes
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«John Lennon — Love (Meditation Mixes)» — специальное 3LP-издание для RSD 2026, выпущенное на 180-граммовом перламутровом прозрачном виниле (Iridescent Pearl Arctic Transparent). Альбом представляет собой медитативные, эмбиентные ремиксы классических песен, фокусирующиеся на темах любви и покоя, часто с использованием бинауральных ритмов. Расширенные, спокойные версии песен, созданные для медитации. Треки (основа): Включает уникальные миксы, такие как «YOU» (5Hz Theta Binaural), «ME», «FREE». Издание направлено на создание иммерсивного звукового опыта, переосмысливающего наследие Леннона в жанре эмбиент/медитация. Издание John Lennon — Love Meditation Mixes для Record Store Day 2026 (18 апреля 2026 года) представляет собой альбом из 3-х пластинок (3LP), включающий 9 расширенных медитативных миксов песни «Love» и 9 уникальных мантр.
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John Lennon - Love Meditation Mixes (Rsd 2026) (Iridescent Pearl Arctic Transparent) (602488382915) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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