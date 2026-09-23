Kahan Noah - The Great Divide (American Rust) (199957317290) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kahan Noah
Альбом (сингл)
The Great Divide
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737210
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957317290]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kahan Noah
Альбом (сингл)
The Great Divide
Жанр
Кантри
Трек-лист
End Of August, Doors, American Cars, Downfall, Paid Time Off, The Great Divide, Haircut, Willing And Able, Dashboard, 23, Porch Light, Deny Deny Deny, Headed North, We Go Way Back, Spoiled, All Them Horses, Dan
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kahan Noah - The Great Divide (American Rust) (199957317290) виниловая пластинка
2LP - Ограниченное стандартное издание на цветном виниле "American Rust". «The Great Divide» — долгожданный новый альбом двукратного номинанта премии «Грэмми» Ноа Кахана. Размышления о прошлом Ноя, его нынешних сложных отношениях с семьей, друзьями, родным Вермонтом, а также о разобщенности и дистанции, которые создают молчание и невысказанная правда между людьми. Продюсерами выступили Гейб Саймон, сотрудничавший с Stick Season и новый соавтор Аарон Десснер.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957317290]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kahan Noah
Альбом (сингл)
The Great Divide
Жанр
Кантри
Трек-лист
End Of August, Doors, American Cars, Downfall, Paid Time Off, The Great Divide, Haircut, Willing And Able, Dashboard, 23, Porch Light, Deny Deny Deny, Headed North, We Go Way Back, Spoiled, All Them Horses, Dan
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
2LP - Ограниченное стандартное издание на цветном виниле "American Rust". «The Great Divide» — долгожданный новый альбом двукратного номинанта премии «Грэмми» Ноа Кахана. Размышления о прошлом Ноя, его нынешних сложных отношениях с семьей, друзьями, родным Вермонтом, а также о разобщенности и дистанции, которые создают молчание и невысказанная правда между людьми. Продюсерами выступили Гейб Саймон, сотрудничавший с Stick Season и новый соавтор Аарон Десснер.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Kahan Noah - The Great Divide (American Rust) (199957317290) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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