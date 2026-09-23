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Stan Getz & Luiz Bonfa - Jazz Samba Encore! (602488202145) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stan Getz & Luiz Bonfa - Jazz Samba Encore! (602488202145) виниловая пластинка

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Stan Getz &amp; Luiz Bonfa - Jazz Samba Encore! (602488202145) - фото 1
Stan Getz &amp; Luiz Bonfa - Jazz Samba Encore! (602488202145) - фото 2
Stan Getz &amp; Luiz Bonfa - Jazz Samba Encore! (602488202145) - фото 3
Stan Getz &amp; Luiz Bonfa - Jazz Samba Encore! (602488202145) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Stan Getz & Luiz Bonfa
Альбом (сингл)
Jazz Samba Encore!
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stan Getz &amp; Luiz Bonfa - Jazz Samba Encore! (602488202145) - фото 1
  • Stan Getz &amp; Luiz Bonfa - Jazz Samba Encore! (602488202145) - фото 2
  • Stan Getz &amp; Luiz Bonfa - Jazz Samba Encore! (602488202145) - фото 3
  • Stan Getz &amp; Luiz Bonfa - Jazz Samba Encore! (602488202145) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737209
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602488202145]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Stan Getz & Luiz Bonfa
Альбом (сингл)
Jazz Samba Encore!
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sambalero, So Dance Samba, Insensatez, O Morro Nao Tem Vez, Samba De Duas Notas (Two Note Samba), Menina Flor, Mania De Maria, Saudade Vem Correndo, Um Abraco No Getz (A Tribute To Getz), Ebony Samba
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stan Getz & Luiz Bonfa - Jazz Samba Encore! (602488202145) виниловая пластинка

Записанный в феврале и марте 1963 года и выпущенный позже в том же году на лейбле Verve, альбом Jazz Samba Encore воссоединяет Стэна Гетца с Луисом Бонфа и Марией Толедо в более интимной, интроспективной обстановке, чем культовый Jazz Samba. В основе альбома лежат более мрачная гармоническая палитра Бонфа, характерное вокальное и перкуссионное присутствие Толедо, а также тёплый, неторопливый лиризм Гетца. Сочетая оригинальные композиции Бонфа с произведениями Антонио Карлоса Жобима, включая «S? Dan?o Samba» и «Insensatez», альбом углубляет развивающийся диалог между бразильским песенным мастерством и американской джазовой фразировкой, где нейлоновая гитара Бонфа обеспечивает тонкую ритмическую и гармоническую основу, а Толедо добавляет текстурные и эмоциональные нюансы. Сессия, в которой участвует Жобим на нескольких треках, отражает переход боссановы от глобальной сенсации к зрелому творческому обмену, результатом которого стала одна из самых атмосферных и устойчивых записей Getz Verve. Серия Acoustic Sounds от Verve включает в себя переводы с аналоговых кассет и обновленный 180-граммовый винил в роскошной разворотной упаковке.

Отзывы о товаре Stan Getz & Luiz Bonfa - Jazz Samba Encore! (602488202145) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602488202145]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Stan Getz & Luiz Bonfa
Альбом (сингл)
Jazz Samba Encore!
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sambalero, So Dance Samba, Insensatez, O Morro Nao Tem Vez, Samba De Duas Notas (Two Note Samba), Menina Flor, Mania De Maria, Saudade Vem Correndo, Um Abraco No Getz (A Tribute To Getz), Ebony Samba
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Записанный в феврале и марте 1963 года и выпущенный позже в том же году на лейбле Verve, альбом Jazz Samba Encore воссоединяет Стэна Гетца с Луисом Бонфа и Марией Толедо в более интимной, интроспективной обстановке, чем культовый Jazz Samba. В основе альбома лежат более мрачная гармоническая палитра Бонфа, характерное вокальное и перкуссионное присутствие Толедо, а также тёплый, неторопливый лиризм Гетца. Сочетая оригинальные композиции Бонфа с произведениями Антонио Карлоса Жобима, включая «S? Dan?o Samba» и «Insensatez», альбом углубляет развивающийся диалог между бразильским песенным мастерством и американской джазовой фразировкой, где нейлоновая гитара Бонфа обеспечивает тонкую ритмическую и гармоническую основу, а Толедо добавляет текстурные и эмоциональные нюансы. Сессия, в которой участвует Жобим на нескольких треках, отражает переход боссановы от глобальной сенсации к зрелому творческому обмену, результатом которого стала одна из самых атмосферных и устойчивых записей Getz Verve. Серия Acoustic Sounds от Verve включает в себя переводы с аналоговых кассет и обновленный 180-граммовый винил в роскошной разворотной упаковке.
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