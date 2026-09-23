Stan Getz & Luiz Bonfa - Jazz Samba Encore! (602488202145) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Stan Getz & Luiz Bonfa - Jazz Samba Encore! (602488202145) виниловая пластинка
Записанный в феврале и марте 1963 года и выпущенный позже в том же году на лейбле Verve, альбом Jazz Samba Encore воссоединяет Стэна Гетца с Луисом Бонфа и Марией Толедо в более интимной, интроспективной обстановке, чем культовый Jazz Samba. В основе альбома лежат более мрачная гармоническая палитра Бонфа, характерное вокальное и перкуссионное присутствие Толедо, а также тёплый, неторопливый лиризм Гетца. Сочетая оригинальные композиции Бонфа с произведениями Антонио Карлоса Жобима, включая «S? Dan?o Samba» и «Insensatez», альбом углубляет развивающийся диалог между бразильским песенным мастерством и американской джазовой фразировкой, где нейлоновая гитара Бонфа обеспечивает тонкую ритмическую и гармоническую основу, а Толедо добавляет текстурные и эмоциональные нюансы. Сессия, в которой участвует Жобим на нескольких треках, отражает переход боссановы от глобальной сенсации к зрелому творческому обмену, результатом которого стала одна из самых атмосферных и устойчивых записей Getz Verve. Серия Acoustic Sounds от Verve включает в себя переводы с аналоговых кассет и обновленный 180-граммовый винил в роскошной разворотной упаковке.
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