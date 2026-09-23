Peter Frampton - Carry The Light (Yellow) (199957191852) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Peter Frampton
Альбом (сингл)
Carry The Light
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737208
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957191852]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Peter Frampton
Альбом (сингл)
Carry The Light
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Carry The Light, Buried Treasure (Feat. Benmont Tench), I'm Sorry Elle (Feat. Graham Nash), Breaking The Mold (Feat. Sheryl Crow), I Can't Let It Be, Lions At The Gate (Feat. Tom Morello), Islamorada (Feat. H.E.R.), Can You Take Me There (Feat. Bill Evans), Tinderbox (Feat. Bill Evans), At The End of The Day
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Peter Frampton - Carry The Light (Yellow) (199957191852) виниловая пластинка
Легендарный гитарист Питер Фрэмптон, член Зала славы рок-н-ролла, выпускает свой первый за 16 лет новый альбом оригинальных рок-песен. Он написал альбом в соавторстве со своим сыном Джулианом. Издание на жёлтом 180 г виниле Эти десять песен — путешествие в волшебный мир рок-н-ролла. В записи приняли участие такие первоклассные гости, как HER, Бенмонт Тенч, Шерил Кроу, саксофонист Билл Эванс, Том Морелло и Грэм Нэш. Помимо самого Питера Фрэмптона, продюсерами альбома выступили его сын и Чак Эйнлей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957191852]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Peter Frampton
Альбом (сингл)
Carry The Light
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Carry The Light, Buried Treasure (Feat. Benmont Tench), I'm Sorry Elle (Feat. Graham Nash), Breaking The Mold (Feat. Sheryl Crow), I Can't Let It Be, Lions At The Gate (Feat. Tom Morello), Islamorada (Feat. H.E.R.), Can You Take Me There (Feat. Bill Evans), Tinderbox (Feat. Bill Evans), At The End of The Day
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Легендарный гитарист Питер Фрэмптон, член Зала славы рок-н-ролла, выпускает свой первый за 16 лет новый альбом оригинальных рок-песен. Он написал альбом в соавторстве со своим сыном Джулианом. Издание на жёлтом 180 г виниле Эти десять песен — путешествие в волшебный мир рок-н-ролла. В записи приняли участие такие первоклассные гости, как HER, Бенмонт Тенч, Шерил Кроу, саксофонист Билл Эванс, Том Морелло и Грэм Нэш. Помимо самого Питера Фрэмптона, продюсерами альбома выступили его сын и Чак Эйнлей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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