Elton John - Remixes (Rsd 2026) (Glow In The Dark) (199957115308) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Remixes
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737207
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957115308]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Remixes
Жанр
Диско
Трек-лист
Cold Heart with Dua Lipa - The Blessed Madonna Extended Mix, Hold Me Closer with Britney Spears - Purple Disco Machine Extended Mix, Sad - Elton John Vs Pnau - The 2 Bears Remix Edit, PhiladeFreedom - Shine A Light Remix, Cold Heart with Dua Lipa - Claptone Remix, I Don’t Wanna Go On With You Like That - Shep Pettibone Mix, Don’t Go Breaking My Heart feat. RuPaul - Sanchez Club Mix Edit, Rocket Man - KDME Remix
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Elton John - Remixes (Rsd 2026) (Glow In The Dark) (199957115308) виниловая пластинка
Альбом Positiva Presents: Elton John – The Remixes — это эксклюзивное издание для Record Store Day 2026 (18 апреля), выпущенное ограниченным тиражом в 7500 копий на 180-граммовом светящемся в темноте виниле (Glow In The Dark). Сборник курировал лично Элтон Джон совместно с культовым танцевальным лейблом Positiva Records. Альбом объединяет современные хиты, созданные в сотрудничестве с новыми звездами (Дуа Липа, Бритни Спирс), и классические ремиксы из архива артиста, переосмысленные ведущими диджеями.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957115308]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Remixes
Жанр
Диско
Трек-лист
Cold Heart with Dua Lipa - The Blessed Madonna Extended Mix, Hold Me Closer with Britney Spears - Purple Disco Machine Extended Mix, Sad - Elton John Vs Pnau - The 2 Bears Remix Edit, PhiladeFreedom - Shine A Light Remix, Cold Heart with Dua Lipa - Claptone Remix, I Don’t Wanna Go On With You Like That - Shep Pettibone Mix, Don’t Go Breaking My Heart feat. RuPaul - Sanchez Club Mix Edit, Rocket Man - KDME Remix
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Альбом Positiva Presents: Elton John – The Remixes — это эксклюзивное издание для Record Store Day 2026 (18 апреля), выпущенное ограниченным тиражом в 7500 копий на 180-граммовом светящемся в темноте виниле (Glow In The Dark). Сборник курировал лично Элтон Джон совместно с культовым танцевальным лейблом Positiva Records. Альбом объединяет современные хиты, созданные в сотрудничестве с новыми звездами (Дуа Липа, Бритни Спирс), и классические ремиксы из архива артиста, переосмысленные ведущими диджеями.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Elton John - Remixes (Rsd 2026) (Glow In The Dark) (199957115308) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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