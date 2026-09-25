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Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Opaque Baby Blue) (199957236270) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Opaque Baby Blue) (199957236270) виниловая пластинка

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Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Opaque Baby Blue) (199957236270) - фото 1
Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Opaque Baby Blue) (199957236270) - фото 2
Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Opaque Baby Blue) (199957236270) - фото 3
Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Opaque Baby Blue) (199957236270) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Opaque Baby Blue) (199957236270) - фото 1
  • Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Opaque Baby Blue) (199957236270) - фото 2
  • Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Opaque Baby Blue) (199957236270) - фото 3
  • Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Opaque Baby Blue) (199957236270) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737206
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Загружаем...
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Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Opaque Baby Blue) (199957236270) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957236270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
!!!!!!!, Bad Guy, Xanny, You Should See Me In A Crown, All The Good Girls Go To Hell, Wish You Were Gay, When The Party's Over, 8, My Strange Addiction, Bury A Friend, Ilomilo, Listen Before I Go, I Love You, Goodbye
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Opaque Baby Blue) (199957236270) виниловая пластинка

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? — дебютный студийный альбом американской певицы Билли Айлиш, выпущенный в 2019 году. Альбом получил 4 премии «Грэмми», включая «Альбом года» и «Лучший поп-вокальный альбом», песня «Bad Guy» стала «Записью года» и «Песней года»; а Айлиш получила награду «Лучший новый исполнитель». Лимитированное издание на голубом виниле Айлиш, которой на момент релиза было 17 лет, в основном написала альбом вместе со своим братом Финнеасом О'Коннеллом который спродюсировал его в своей небольшой домашней студии в Хайленд-Парке, Лос-Анджелес. В музыкальном плане альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? — это электропоп, авангардный поп и арт-поп, хотя в нём также прослеживаются влияния хип-хопа и индастриала. В песнях исследуются такие темы, как современная молодёжь, наркомания, разбитое сердце, самоубийство и психическое здоровье, с лирическими нотками юмора и ужаса. Название альбома взято из строчки песни "Bury a Friend". Айлиш сказала, что альбом был частично вдохновлён осознанными сновидениями и ночными кошмарами, что отражено на обложке.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Opaque Baby Blue) (199957236270) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957236270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
!!!!!!!, Bad Guy, Xanny, You Should See Me In A Crown, All The Good Girls Go To Hell, Wish You Were Gay, When The Party's Over, 8, My Strange Addiction, Bury A Friend, Ilomilo, Listen Before I Go, I Love You, Goodbye
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
When We All Fall Asleep, Where Do We Go? — дебютный студийный альбом американской певицы Билли Айлиш, выпущенный в 2019 году. Альбом получил 4 премии «Грэмми», включая «Альбом года» и «Лучший поп-вокальный альбом», песня «Bad Guy» стала «Записью года» и «Песней года»; а Айлиш получила награду «Лучший новый исполнитель». Лимитированное издание на голубом виниле Айлиш, которой на момент релиза было 17 лет, в основном написала альбом вместе со своим братом Финнеасом О'Коннеллом который спродюсировал его в своей небольшой домашней студии в Хайленд-Парке, Лос-Анджелес. В музыкальном плане альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? — это электропоп, авангардный поп и арт-поп, хотя в нём также прослеживаются влияния хип-хопа и индастриала. В песнях исследуются такие темы, как современная молодёжь, наркомания, разбитое сердце, самоубийство и психическое здоровье, с лирическими нотками юмора и ужаса. Название альбома взято из строчки песни "Bury a Friend". Айлиш сказала, что альбом был частично вдохновлён осознанными сновидениями и ночными кошмарами, что отражено на обложке.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Opaque Baby Blue) (199957236270) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4550 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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