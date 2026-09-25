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Billie Eilish - Dont Smile At Me (Crystal Clear) (199957236263) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Billie Eilish - Dont Smile At Me (Crystal Clear) (199957236263) виниловая пластинка

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Billie Eilish - Dont Smile At Me (Crystal Clear) (199957236263) - фото 1
Billie Eilish - Dont Smile At Me (Crystal Clear) (199957236263) - фото 2
Billie Eilish - Dont Smile At Me (Crystal Clear) (199957236263) - фото 3
Billie Eilish - Dont Smile At Me (Crystal Clear) (199957236263) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
Dont Smile At Me
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billie Eilish - Dont Smile At Me (Crystal Clear) (199957236263) - фото 1
  • Billie Eilish - Dont Smile At Me (Crystal Clear) (199957236263) - фото 2
  • Billie Eilish - Dont Smile At Me (Crystal Clear) (199957236263) - фото 3
  • Billie Eilish - Dont Smile At Me (Crystal Clear) (199957236263) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737205
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Billie Eilish - Dont Smile At Me (Crystal Clear) (199957236263) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957236263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
Dont Smile At Me
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Copycat, Idontwannabeyouanymore, My Boy, Watch, Party Favor, Bellyache, Ocean Eyes, Hostage
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billie Eilish - Dont Smile At Me (Crystal Clear) (199957236263) виниловая пластинка

Don’t Smile at Me — дебютный мини-альбом американской певицы и автора песен Билли Айлиш, выпущенный первоначально в 2017 году. Альбом получил платиновый статус в США, Великобритании и многих других странах. Лимитированное издание на прозрачном виниле В возрасте всего 14 лет лос-анджелесская поп-певица самостоятельно выпустила свой первый сингл «Ocean Eyes», с самого начала показав, насколько она талантлива: видеоклип на сингл посмотрели почти два миллиона раз, а на Hypemachine она трижды занимала первое место в списке самых популярных треков. Альбом Dont Smile At Me содержал несколько ранее выпущенных синглов, включая «Ocean Eyes», «Bellyache», «Watch», «Copycat» и «Idontwannabeyouanymore».

Отзывы о товаре Billie Eilish - Dont Smile At Me (Crystal Clear) (199957236263) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957236263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
Dont Smile At Me
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Copycat, Idontwannabeyouanymore, My Boy, Watch, Party Favor, Bellyache, Ocean Eyes, Hostage
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Don’t Smile at Me — дебютный мини-альбом американской певицы и автора песен Билли Айлиш, выпущенный первоначально в 2017 году. Альбом получил платиновый статус в США, Великобритании и многих других странах. Лимитированное издание на прозрачном виниле В возрасте всего 14 лет лос-анджелесская поп-певица самостоятельно выпустила свой первый сингл «Ocean Eyes», с самого начала показав, насколько она талантлива: видеоклип на сингл посмотрели почти два миллиона раз, а на Hypemachine она трижды занимала первое место в списке самых популярных треков. Альбом Dont Smile At Me содержал несколько ранее выпущенных синглов, включая «Ocean Eyes», «Bellyache», «Watch», «Copycat» и «Idontwannabeyouanymore».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billie Eilish - Dont Smile At Me (Crystal Clear) (199957236263) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4550 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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