Beastie Boys - To The 5 Boroughs (Deluxe) (602465537277) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Beastie Boys
Альбом (сингл)
To The 5 Boroughs
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 540 руб.
В наличии
Код товара: 737193
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602465537277]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Beastie Boys
Альбом (сингл)
To The 5 Boroughs
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ch-Check It Out, Right Right Now Now, 3 The Hard Way, It Takes Time To Build, Rhyme The Rhyme Well, Triple Trouble, Hey Fuck You, Oh Word?, That's It That's All, All Lifestyles, Shazam!, An Open Letter To NYC, Crawlspace, The Brouhaha, We Got The, Brrrr Stick Em, And Then I, Now Get Busy, Ch-Check It Out (Just Blaze Remix), Triple Trouble (Brainpower Remix), Wizzle Remix), Triple Trouble (Dexter's Triple Decollte Situation), Triple Trouble (Graham Coxon Remix), Rizzle Rizzle Nizzle Nizzle, Mtl R
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Beastie Boys - To The 5 Boroughs (Deluxe) (602465537277) виниловая пластинка
Лимитированное делюксовое издание из 3 виниловых пластинок платинового альбома Beastie Boys 2004 года To the 5 Boroughs, включающее 11 бонусных треков, в том числе ремиксы и би-сайды, отпечатанное на 180-граммовом виниле и помещенное в тройной разворачивающийся конверт с объемными элементами и литографией карты Нью-Йорка, внутри жесткого футляра.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602465537277]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Beastie Boys
Альбом (сингл)
To The 5 Boroughs
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ch-Check It Out, Right Right Now Now, 3 The Hard Way, It Takes Time To Build, Rhyme The Rhyme Well, Triple Trouble, Hey Fuck You, Oh Word?, That's It That's All, All Lifestyles, Shazam!, An Open Letter To NYC, Crawlspace, The Brouhaha, We Got The, Brrrr Stick Em, And Then I, Now Get Busy, Ch-Check It Out (Just Blaze Remix), Triple Trouble (Brainpower Remix), Wizzle Remix), Triple Trouble (Dexter's Triple Decollte Situation), Triple Trouble (Graham Coxon Remix), Rizzle Rizzle Nizzle Nizzle, Mtl R
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Лимитированное делюксовое издание из 3 виниловых пластинок платинового альбома Beastie Boys 2004 года To the 5 Boroughs, включающее 11 бонусных треков, в том числе ремиксы и би-сайды, отпечатанное на 180-граммовом виниле и помещенное в тройной разворачивающийся конверт с объемными элементами и литографией карты Нью-Йорка, внутри жесткого футляра.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Beastie Boys - To The 5 Boroughs (Deluxe) (602465537277) виниловая пластинка - стоимость товара 17540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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