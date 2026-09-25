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Tomora (Ex-The Chemical Brothers) - Come Closer (199957007337) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tomora (Ex-The Chemical Brothers) - Come Closer (199957007337) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tomora (Ex-The Chemical Brothers)
Альбом (сингл)
Come Closer
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tomora (Ex-The Chemical Brothers) - Come Closer (199957007337) - фото 1
  • Tomora (Ex-The Chemical Brothers) - Come Closer (199957007337) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737191
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Загружаем...
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Tomora (Ex-The Chemical Brothers) - Come Closer (199957007337) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957007337]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tomora (Ex-The Chemical Brothers)
Альбом (сингл)
Come Closer
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Please, Come Closer, A Boy Like You, Ring The Alarm, My Baby, Have You Seen Me Dance Alone, Somewhere Else, I Drink The Light, Wavelengths, Side, The Thing, In A Minute
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tomora (Ex-The Chemical Brothers) - Come Closer (199957007337) виниловая пластинка

Come Closer — предстоящий дебютный студийный альбом англо-норвежской супергруппы электронной музыки Tomora, в состав которой входят английский продюсер Том Роулендс и норвежская певица и автор песен Аврора. Издание на 180 г виниле Альбом Come Closer возник из студийных сессий, которые изначально не планировались как полноценный релиз. Роулендс сказал, что они начали заниматься музыкой, «даже не имея ни малейшего представления о том, что это к чему-то приведет или что мы вообще записываем альбом», добавив, что он «дорожил этим моментом свободы, творчества и создания чего-то великого». Эти сессии стали продолжением предыдущих совместных работ пары, включая вклад Авроры в альбом The Chemical Brothers «No Geography» и продюсерскую работу Роулендса над альбомом Авроры «What Happened to the Heart?». 4 декабря 2025 года группа выпустила "Ring the Alarm" в качестве ведущего сингла, а на обратной стороне пластинки была песня "The Thing". Группа объявила о турне в поддержку альбома, включающем концерты в Европе, Северной Америке и Азии. Они дали свой первый концерт как Tomora в Манчестере в New Century Hall.

Отзывы о товаре Tomora (Ex-The Chemical Brothers) - Come Closer (199957007337) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957007337]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tomora (Ex-The Chemical Brothers)
Альбом (сингл)
Come Closer
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Please, Come Closer, A Boy Like You, Ring The Alarm, My Baby, Have You Seen Me Dance Alone, Somewhere Else, I Drink The Light, Wavelengths, Side, The Thing, In A Minute
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Come Closer — предстоящий дебютный студийный альбом англо-норвежской супергруппы электронной музыки Tomora, в состав которой входят английский продюсер Том Роулендс и норвежская певица и автор песен Аврора. Издание на 180 г виниле Альбом Come Closer возник из студийных сессий, которые изначально не планировались как полноценный релиз. Роулендс сказал, что они начали заниматься музыкой, «даже не имея ни малейшего представления о том, что это к чему-то приведет или что мы вообще записываем альбом», добавив, что он «дорожил этим моментом свободы, творчества и создания чего-то великого». Эти сессии стали продолжением предыдущих совместных работ пары, включая вклад Авроры в альбом The Chemical Brothers «No Geography» и продюсерскую работу Роулендса над альбомом Авроры «What Happened to the Heart?». 4 декабря 2025 года группа выпустила "Ring the Alarm" в качестве ведущего сингла, а на обратной стороне пластинки была песня "The Thing". Группа объявила о турне в поддержку альбома, включающем концерты в Европе, Северной Америке и Азии. Они дали свой первый концерт как Tomora в Манчестере в New Century Hall.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tomora (Ex-The Chemical Brothers) - Come Closer (199957007337) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4660 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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