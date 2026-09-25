Tomora (Ex-The Chemical Brothers) - Come Closer (199957007337) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Tomora (Ex-The Chemical Brothers) - Come Closer (199957007337) виниловая пластинка
Come Closer — предстоящий дебютный студийный альбом англо-норвежской супергруппы электронной музыки Tomora, в состав которой входят английский продюсер Том Роулендс и норвежская певица и автор песен Аврора. Издание на 180 г виниле Альбом Come Closer возник из студийных сессий, которые изначально не планировались как полноценный релиз. Роулендс сказал, что они начали заниматься музыкой, «даже не имея ни малейшего представления о том, что это к чему-то приведет или что мы вообще записываем альбом», добавив, что он «дорожил этим моментом свободы, творчества и создания чего-то великого». Эти сессии стали продолжением предыдущих совместных работ пары, включая вклад Авроры в альбом The Chemical Brothers «No Geography» и продюсерскую работу Роулендса над альбомом Авроры «What Happened to the Heart?». 4 декабря 2025 года группа выпустила "Ring the Alarm" в качестве ведущего сингла, а на обратной стороне пластинки была песня "The Thing". Группа объявила о турне в поддержку альбома, включающем концерты в Европе, Северной Америке и Азии. Они дали свой первый концерт как Tomora в Манчестере в New Century Hall.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитDavid Bowie - David Bowie (Space Oddity) (0825646287390) винилов...
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитDavid Bowie - The Man Who Sold The World (remastered 2015) (0825...
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитMuse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитMadonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитIron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитIron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитThe Doors - L.A. Woman (0081227986551) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитAndre Previn - Tchaikovsky: Swan Lake (0190295892203) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитDeep Purple - Fireball (0190295565091) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитJethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитMarillion - Clutching At Straws (2018 Remix) (0190295605223) вин...
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитEd Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (019029542789...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Limited Edition
Отзывы о товаре Tomora (Ex-The Chemical Brothers) - Come Closer (199957007337) виниловая пластинка