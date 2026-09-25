Oscar Peterson - At Baker’S Keyboard Lounge (199957190893) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
At Baker’S Keyboard Lounge
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
В наличии
Код товара: 737180
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957190893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
At Baker’S Keyboard Lounge
Жанр
Jazz
Трек-лист
Politics And Poker, Dancing On The Ceiling, S'posin', Django, Liza (All The Clouds'll Roll Away), Where Do I Go From Here?, Yesterdays, Softly, As In A Morning Sunrise, The Touch Of Your Lips
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Oscar Peterson - At Baker’S Keyboard Lounge (199957190893) виниловая пластинка
Трио Оскара Питерсона с басистом Рэем Брауном и барабанщиком Эдом Тигпеном было одним из самых популярных и зажигательных джазовых ансамблей 1960-х годов. На живых выступлениях идеально скоординированные музыканты представляли собой непревзойденную команду. Компания Verve Records обнаружила в своих архивах неизданную запись концерта трио времен его расцвета: в течение двух недель в августе 1960 года три музыканта радовали публику в Baker's Keyboard Lounge в Детройте. Запланированный выпуск записи концерта так и не состоялся, и теперь, вскоре после 100-летия со дня рождения Питерсона, она порадует его многочисленных поклонников изданием на на виниловой пластинке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957190893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
At Baker’S Keyboard Lounge
Жанр
Jazz
Трек-лист
Politics And Poker, Dancing On The Ceiling, S'posin', Django, Liza (All The Clouds'll Roll Away), Where Do I Go From Here?, Yesterdays, Softly, As In A Morning Sunrise, The Touch Of Your Lips
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Трио Оскара Питерсона с басистом Рэем Брауном и барабанщиком Эдом Тигпеном было одним из самых популярных и зажигательных джазовых ансамблей 1960-х годов. На живых выступлениях идеально скоординированные музыканты представляли собой непревзойденную команду. Компания Verve Records обнаружила в своих архивах неизданную запись концерта трио времен его расцвета: в течение двух недель в августе 1960 года три музыканта радовали публику в Baker's Keyboard Lounge в Детройте. Запланированный выпуск записи концерта так и не состоялся, и теперь, вскоре после 100-летия со дня рождения Питерсона, она порадует его многочисленных поклонников изданием на на виниловой пластинке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Oscar Peterson - At Baker’S Keyboard Lounge (199957190893) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4660 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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