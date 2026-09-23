Motorhead - The Lost Tapes Vol.7 (Rsd 2026) (Clear) (4099964212112) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
The Lost Tapes Vol.7
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737176
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[4099964212112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
The Lost Tapes Vol.7
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Ace of Spades, Sex and Death, I'm So Bad (Baby I Don't Care), Over Your Shoulder, Metropolis, Stay Clean, Liar, Burner, Orgasmatron, The Chase Is Better Than the Catch, Born to Raise Hell (feat. Whitfield Crane), Sacrifice, Going to Brazil, Killed by Death, Bomber, Iron Fist
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The L?st Tapes – Vol. 7
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Motorhead - The Lost Tapes Vol.7 (Rsd 2026) (Clear) (4099964212112) виниловая пластинка
Mot?rhead – The L?st Tapes, Vol. 7 — это концертный альбом в жанрах Heavy Metal и Hard Rock, запечатлевший выступление группы на 50-летии Лемми в клубе Whisky A Go Go, Уэст-Голливуд, 14 декабря 1995 года. Издание приурочено к Record Store Day 2026 (18 апреля) и 80-летию Лемми. Оно представлено на двойном прозрачном виниле (Clear Vinyl) в разворотном конверте (Gatefold) тиражом 3000 копий. Альбом включает 16 треков, среди которых хиты и редкие живые исполнения.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[4099964212112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
The Lost Tapes Vol.7
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Ace of Spades, Sex and Death, I'm So Bad (Baby I Don't Care), Over Your Shoulder, Metropolis, Stay Clean, Liar, Burner, Orgasmatron, The Chase Is Better Than the Catch, Born to Raise Hell (feat. Whitfield Crane), Sacrifice, Going to Brazil, Killed by Death, Bomber, Iron Fist
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The L?st Tapes – Vol. 7
Страна производитель
Германия
Mot?rhead – The L?st Tapes, Vol. 7 — это концертный альбом в жанрах Heavy Metal и Hard Rock, запечатлевший выступление группы на 50-летии Лемми в клубе Whisky A Go Go, Уэст-Голливуд, 14 декабря 1995 года. Издание приурочено к Record Store Day 2026 (18 апреля) и 80-летию Лемми. Оно представлено на двойном прозрачном виниле (Clear Vinyl) в разворотном конверте (Gatefold) тиражом 3000 копий. Альбом включает 16 треков, среди которых хиты и редкие живые исполнения.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Motorhead - The Lost Tapes Vol.7 (Rsd 2026) (Clear) (4099964212112) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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