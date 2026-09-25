30 Seconds To Mars - A Beautiful Lie (20Th Anniversary) (Red) (602478432651) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
30 Seconds To Mars
Альбом (сингл)
A Beautiful Lie
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737175
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602478432651]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
30 Seconds To Mars
Альбом (сингл)
A Beautiful Lie
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Attack, A Beautiful Lie, The Kill, Was It A Dream?, The Fantasy, Savior, From Yesterday, The Story, R-Evolve, A Modern Myth, Praying For A Riot, Battle Of One, Hunter
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 30 Seconds To Mars - A Beautiful Lie (20Th Anniversary) (Red) (602478432651) виниловая пластинка
Альбом Thirty Seconds to Mars «A Beautiful Lie» получивший мультиплатиновый статус и определивший целую эпоху отмечает свою 20-ю годовщину. Отпразднуйте два десятилетия « A Beautiful Lie» с этим обновленным изданием на одной пластинке. Юбилейное издание отличается эффектным новым дизайном обложки. Винил красного цвета, созданный эксклюзивно к 20-летию альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602478432651]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
30 Seconds To Mars
Альбом (сингл)
A Beautiful Lie
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Attack, A Beautiful Lie, The Kill, Was It A Dream?, The Fantasy, Savior, From Yesterday, The Story, R-Evolve, A Modern Myth, Praying For A Riot, Battle Of One, Hunter
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Альбом Thirty Seconds to Mars «A Beautiful Lie» получивший мультиплатиновый статус и определивший целую эпоху отмечает свою 20-ю годовщину. Отпразднуйте два десятилетия « A Beautiful Lie» с этим обновленным изданием на одной пластинке. Юбилейное издание отличается эффектным новым дизайном обложки. Винил красного цвета, созданный эксклюзивно к 20-летию альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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30 Seconds To Mars - A Beautiful Lie (20Th Anniversary) (Red) (602478432651) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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