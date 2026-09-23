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В апреле 2026 года лейбл Craft Recordings выпустил новое переиздание классического альбома Thelonious Monk — Alone In San Francisco в рамках престижной серии Original Jazz Classics (OJC). Это третий сольный альбом Телониуса Монка, записанный в октябре 1959 года в зале Fugazi Hall в Сан-Франциско без участия зрителей. Пластинка представляет собой интимную и вдумчивую запись, где Монк демонстрирует свой уникальный стиль игры на фортепиано без сопровождения других инструментов. Полностью аналоговый (AAA), выполненный Кевином Греем с оригинальных мастер-лент в студии Cohearent Audio.

В апреле 2026 года лейбл Craft Recordings выпустил новое переиздание классического альбома Thelonious Monk — Alone In San Francisco в рамках престижной серии Original Jazz Classics (OJC). Это третий сольный альбом Телониуса Монка, записанный в октябре 1959 года в зале Fugazi Hall в Сан-Франциско без участия зрителей. Пластинка представляет собой интимную и вдумчивую запись, где Монк демонстрирует свой уникальный стиль игры на фортепиано без сопровождения других инструментов. Полностью аналоговый (AAA), выполненный Кевином Греем с оригинальных мастер-лент в студии Cohearent Audio.

Thelonious Monk - Thelonious Alone In San Francisco (888072739970) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.