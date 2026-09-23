Paul Mccartney - Flowers In The Dirt (602488276757) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Paul Mccartney - Flowers In The Dirt (602488276757) виниловая пластинка
Flowers in the Dirt — восьмой сольный студийный альбом Пола Маккартни, выпущенный в 1989 году. Издание на виниле Альбом «Flowers in the Dirt» ознаменовал собой творческий подъем Пола Маккартни, продемонстрировав его как энергичного, современного автора песен в конце 1980-х. Среди ярких моментов альбома — радостная, гармоничная «My Brave Face», проникновенная баллада «Put It There» и изысканный поп-сингл «This One». Несколько песен были написаны в соавторстве с Элвисом Костелло, и это сотрудничество отточило лирическое мастерство Маккартни и получило признание критиков. В культурном плане альбом часто рассматривается как возвращение на поздний этап карьеры, восстановившее художественный авторитет Маккартни и познакомившее с его музыкой новое поколение слушателей.
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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