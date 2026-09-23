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Paul Mccartney - Flowers In The Dirt (602488276757) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Paul Mccartney - Flowers In The Dirt (602488276757) виниловая пластинка

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Paul Mccartney - Flowers In The Dirt (602488276757) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Flowers In The Dirt
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul Mccartney - Flowers In The Dirt (602488276757) - фото 1
  • Paul Mccartney - Flowers In The Dirt (602488276757) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737171
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602488276757]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Flowers In The Dirt
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
My Brave Face, Rough Ride, You Want Her Too, Distractions, We Got Married, Put It There, Figure Of Eight, This One, Don’t Be Careless Love, That Day Is Done, How Many People, Motor Of Love, O? Est Le Soleil?
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul Mccartney - Flowers In The Dirt (602488276757) виниловая пластинка

Flowers in the Dirt — восьмой сольный студийный альбом Пола Маккартни, выпущенный в 1989 году. Издание на виниле Альбом «Flowers in the Dirt» ознаменовал собой творческий подъем Пола Маккартни, продемонстрировав его как энергичного, современного автора песен в конце 1980-х. Среди ярких моментов альбома — радостная, гармоничная «My Brave Face», проникновенная баллада «Put It There» и изысканный поп-сингл «This One». Несколько песен были написаны в соавторстве с Элвисом Костелло, и это сотрудничество отточило лирическое мастерство Маккартни и получило признание критиков. В культурном плане альбом часто рассматривается как возвращение на поздний этап карьеры, восстановившее художественный авторитет Маккартни и познакомившее с его музыкой новое поколение слушателей.



Теги товара: Поп-музыка

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602488276757]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Flowers In The Dirt
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
My Brave Face, Rough Ride, You Want Her Too, Distractions, We Got Married, Put It There, Figure Of Eight, This One, Don’t Be Careless Love, That Day Is Done, How Many People, Motor Of Love, O? Est Le Soleil?
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Flowers in the Dirt — восьмой сольный студийный альбом Пола Маккартни, выпущенный в 1989 году. Издание на виниле Альбом «Flowers in the Dirt» ознаменовал собой творческий подъем Пола Маккартни, продемонстрировав его как энергичного, современного автора песен в конце 1980-х. Среди ярких моментов альбома — радостная, гармоничная «My Brave Face», проникновенная баллада «Put It There» и изысканный поп-сингл «This One». Несколько песен были написаны в соавторстве с Элвисом Костелло, и это сотрудничество отточило лирическое мастерство Маккартни и получило признание критиков. В культурном плане альбом часто рассматривается как возвращение на поздний этап карьеры, восстановившее художественный авторитет Маккартни и познакомившее с его музыкой новое поколение слушателей.


Теги товара: Поп-музыка
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