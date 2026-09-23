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Manchester Orchestra - Union Chapel (Aqua) (888072616417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Manchester Orchestra - Union Chapel (Aqua) (888072616417) виниловая пластинка

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Manchester Orchestra - Union Chapel (Aqua) (888072616417) - фото 1
Manchester Orchestra - Union Chapel (Aqua) (888072616417) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Manchester Orchestra
Альбом (сингл)
Union Chapel
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Manchester Orchestra - Union Chapel (Aqua) (888072616417) - фото 1
  • Manchester Orchestra - Union Chapel (Aqua) (888072616417) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737168
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[888072616417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Manchester Orchestra
Альбом (сингл)
Union Chapel
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Intro, I Know How To Speak, The Grocery, The Maze, The Gold, Deer, Angel of Death, I Can Barely Breathe, Capital Karma, The Way, The River, Telepath, Simple Math, I Can Feel a Hot One, Cope, Colly Strings, My Backwards Walk, Interlude, Rear View, Bed Head, The Silence
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Manchester Orchestra - Union Chapel (Aqua) (888072616417) виниловая пластинка

Manchester Orchestra выпускает потрясающую концертную запись, сделанную в знаменитой лондонской Union Chapel. Уникальная акустика этой бывшей церкви создает идеальный фон для эмоциональной и динамичной музыки группы из Атланты. Этот альбом запечатлел камерный вечер, наполненный классическими и более поздними произведениями, в зачастую минималистичной обстановке. Сет-лист охватывает всю их карьеру, от «I Can Barely Breathe» до «Bed Head». В результате получилось искреннее и уязвимое выступление, раскрывающее суть их песенного творчества и подчеркивающее повествовательную силу фронтмена Энди Халла. Музыку на этом концертном альбоме лучше всего описать как инди-рок и альтернативный рок с сильным акцентом на акустическую и мелодичную сторону группы. Аранжировки воссоздают интимную атмосферу таких исполнителей, как The National или Frightened Rabbit, в их более спокойные моменты.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[888072616417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Manchester Orchestra
Альбом (сингл)
Union Chapel
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Intro, I Know How To Speak, The Grocery, The Maze, The Gold, Deer, Angel of Death, I Can Barely Breathe, Capital Karma, The Way, The River, Telepath, Simple Math, I Can Feel a Hot One, Cope, Colly Strings, My Backwards Walk, Interlude, Rear View, Bed Head, The Silence
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Manchester Orchestra выпускает потрясающую концертную запись, сделанную в знаменитой лондонской Union Chapel. Уникальная акустика этой бывшей церкви создает идеальный фон для эмоциональной и динамичной музыки группы из Атланты. Этот альбом запечатлел камерный вечер, наполненный классическими и более поздними произведениями, в зачастую минималистичной обстановке. Сет-лист охватывает всю их карьеру, от «I Can Barely Breathe» до «Bed Head». В результате получилось искреннее и уязвимое выступление, раскрывающее суть их песенного творчества и подчеркивающее повествовательную силу фронтмена Энди Халла. Музыку на этом концертном альбоме лучше всего описать как инди-рок и альтернативный рок с сильным акцентом на акустическую и мелодичную сторону группы. Аранжировки воссоздают интимную атмосферу таких исполнителей, как The National или Frightened Rabbit, в их более спокойные моменты.


Теги товара: Цветной винил
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