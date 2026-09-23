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Thomas Anders - Sings Modern Talking: In The Garden Of Venus (4029759203865) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thomas Anders - Sings Modern Talking: In The Garden Of Venus (4029759203865) виниловая пластинка

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Thomas Anders - Sings Modern Talking: In The Garden Of Venus (4029759203865) - фото 1
Thomas Anders - Sings Modern Talking: In The Garden Of Venus (4029759203865) - фото 2
Thomas Anders - Sings Modern Talking: In The Garden Of Venus (4029759203865) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thomas Anders
Альбом (сингл)
Sings Modern Talking: In The Garden Of Venus
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: In The Garden Of Venus (4029759203865) - фото 1
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: In The Garden Of Venus (4029759203865) - фото 2
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: In The Garden Of Venus (4029759203865) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737166
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Характеристики

Бренд
Stars By Edel
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Stars By Edel
Barcode
[4029759203865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thomas Anders
Альбом (сингл)
Sings Modern Talking: In The Garden Of Venus
Жанр
Диско
Трек-лист
In 100 Years (Thomas' Version), Don't Let It Get You Down (Thomas' Version), Who Will Save The World (Thomas' Version), A Telegram To Your Heart (Thomas' Version), It's Christmas (Thomas' Version), Don't Lose My Number (Thomas' Version), Slow Motion (Thomas' Version), Locomotion Tango (Thomas' Version), Good Girls Go To Heaven - Bad Girls Go To Everywhere (Thomas' Version), In The Garden Of Venus (New Bonus Track), Boulevard Of Broken Dreams (New Bonus Track), In 100 Years (Reprise - Thomas' Ver
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Thomas Anders ... Sings Modern Talking
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thomas Anders - Sings Modern Talking: In The Garden Of Venus (4029759203865) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In 100 Years (Thomas' Version), Don't Let It Get You Down (Thomas' Version), Who Will Save The World (Thomas' Version), A Telegram To Your Heart (Thomas' Version), It's Christmas (Thomas' Version), Don't Lose My Number (Thomas' Version), Slow Motion (Thomas' Version), Locomotion Tango (Thomas' Version), Good Girls Go To Heaven - Bad Girls Go To Everywhere (Thomas' Version), In The Garden Of Venus (New Bonus Track), Boulevard Of Broken Dreams (New Bonus Track), In 100 Years (Reprise - Thomas' Version), In 100 Years (Thomas' Version - In The Mix), Don't Let It Get You Down (Thomas' Version - In The Mix), Who Will Save The World (Thomas' Version - In The Mix), A Telegram To Your Heart (Thomas' Version - In The Mix), It's Christmas (Thomas' Version - In The Mix), Don't Lose My Number (Thomas' Version - In The Mix), Slow Motion (Thomas' Version - In The Mix), Locomotion Tango (Thomas' Version - In The Mix), Good Girls Go To Heaven - Bad Girls Go To Everywhere (Thomas' Version - In The Mix), In The Garden Of Venus (New Bonus Track - In The Mix), Boulevard Of Broken Dreams (New Bonus Track - In The Mix), In 100 Years (Reprise - Thomas' Version - In The Mix)

Отзывы о товаре Thomas Anders - Sings Modern Talking: In The Garden Of Venus (4029759203865) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Stars By Edel
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Stars By Edel
Barcode
[4029759203865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thomas Anders
Альбом (сингл)
Sings Modern Talking: In The Garden Of Venus
Жанр
Диско
Трек-лист
In 100 Years (Thomas' Version), Don't Let It Get You Down (Thomas' Version), Who Will Save The World (Thomas' Version), A Telegram To Your Heart (Thomas' Version), It's Christmas (Thomas' Version), Don't Lose My Number (Thomas' Version), Slow Motion (Thomas' Version), Locomotion Tango (Thomas' Version), Good Girls Go To Heaven - Bad Girls Go To Everywhere (Thomas' Version), In The Garden Of Venus (New Bonus Track), Boulevard Of Broken Dreams (New Bonus Track), In 100 Years (Reprise - Thomas' Ver
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Thomas Anders ... Sings Modern Talking
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In 100 Years (Thomas' Version), Don't Let It Get You Down (Thomas' Version), Who Will Save The World (Thomas' Version), A Telegram To Your Heart (Thomas' Version), It's Christmas (Thomas' Version), Don't Lose My Number (Thomas' Version), Slow Motion (Thomas' Version), Locomotion Tango (Thomas' Version), Good Girls Go To Heaven - Bad Girls Go To Everywhere (Thomas' Version), In The Garden Of Venus (New Bonus Track), Boulevard Of Broken Dreams (New Bonus Track), In 100 Years (Reprise - Thomas' Version), In 100 Years (Thomas' Version - In The Mix), Don't Let It Get You Down (Thomas' Version - In The Mix), Who Will Save The World (Thomas' Version - In The Mix), A Telegram To Your Heart (Thomas' Version - In The Mix), It's Christmas (Thomas' Version - In The Mix), Don't Lose My Number (Thomas' Version - In The Mix), Slow Motion (Thomas' Version - In The Mix), Locomotion Tango (Thomas' Version - In The Mix), Good Girls Go To Heaven - Bad Girls Go To Everywhere (Thomas' Version - In The Mix), In The Garden Of Venus (New Bonus Track - In The Mix), Boulevard Of Broken Dreams (New Bonus Track - In The Mix), In 100 Years (Reprise - Thomas' Version - In The Mix)
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