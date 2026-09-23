Manic Street Preachers - This Is My Truth Tell Me Yours (199584076812) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Manic Street Preachers
Альбом (сингл)
This Is My Truth Tell Me Yours
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737160
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[199584076812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Manic Street Preachers
Альбом (сингл)
This Is My Truth Tell Me Yours
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Everlasting, If You Tolerate This Your Children Will Be Next, You Stole the Sun from My Heart, Ready for Drowning, Tsunami, My Little Empire, I'm Not Working, You're Tender and You're Tired, Born a Girl, Be Natural, Black Dog On My Shoulder, Prologue to History, S.y.m.m.
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Голландия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Manic Street Preachers - This Is My Truth Tell Me Yours (199584076812) виниловая пластинка
This Is My Truth Tell Me Yours — пятый студийный альбом уэльской группы Manic Street Preachers, выпущенный в 1998 году. Альбом дебютировал на первом месте UK Albums Chart и находился там на протяжении 3 недель. This Is My Truth — один из самых успешных альбомов Manics, как в коммерческом, так и в музыкальном плане. В альбом вошли некоторые из самых известных треков группы, включая «If You Tolerate This Your Children Will Be Next» и «You Stole The Sun From My Heart».
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[199584076812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Manic Street Preachers
Альбом (сингл)
This Is My Truth Tell Me Yours
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Everlasting, If You Tolerate This Your Children Will Be Next, You Stole the Sun from My Heart, Ready for Drowning, Tsunami, My Little Empire, I'm Not Working, You're Tender and You're Tired, Born a Girl, Be Natural, Black Dog On My Shoulder, Prologue to History, S.y.m.m.
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Голландия
This Is My Truth Tell Me Yours — пятый студийный альбом уэльской группы Manic Street Preachers, выпущенный в 1998 году. Альбом дебютировал на первом месте UK Albums Chart и находился там на протяжении 3 недель. This Is My Truth — один из самых успешных альбомов Manics, как в коммерческом, так и в музыкальном плане. В альбом вошли некоторые из самых известных треков группы, включая «If You Tolerate This Your Children Will Be Next» и «You Stole The Sun From My Heart».
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Manic Street Preachers - This Is My Truth Tell Me Yours (199584076812) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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