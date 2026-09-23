Stan Getz - Stan Getz And The Oscar Peterson Trio (8436539310495) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Stan Getz
Альбом (сингл)
Stan Getz And The Oscar Peterson Trio
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737155
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Характеристики
Бренд
Pan Am
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pan Am
Barcode
[8436539310495]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Stan Getz
Альбом (сингл)
Stan Getz And The Oscar Peterson Trio
Жанр
Jazz
Трек-лист
I Want To Be Happy, Pennies From Heaven, A Bewitched, Bebothered And Bewildered, B I Don't Know Why I Just Do Ballad Medley, C How Long Has This Been Going On?, D I Can't Get Started, E Polka Dots And Moonbeams, I'm Glad There's You, Tour's End, I Was Doing All Right, Bronx Blues, Blues For Henry
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Jazz Classics (4)
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Stan Getz - Stan Getz And The Oscar Peterson Trio (8436539310495) виниловая пластинка
"Stan Getz and the Oscar Peterson Trio" - джазовый альбом, который первоначально был выпущен в 1958 году. В альбоме участвуют саксофонист Стэн Гетц и пианист Оскар Петерсон, а также басист Рэй Браун и барабанщик Эд Тигпен. Альбом известен высоким уровнем музыкального мастерства и взаимодействия между Гетцем и Петерсоном. В него вошла коллекция джазовых стандартов и оригинальных композиций, включая "I Want to Be Happy", "Pennies from Heaven" и "Tour's End". Одна из самых ярких композиций альбома - "I'm Glad There is You", которая отличается проникновенным и эмоциональным исполнением Гетца.
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Pan Am
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pan Am
Barcode
[8436539310495]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Stan Getz
Альбом (сингл)
Stan Getz And The Oscar Peterson Trio
Жанр
Jazz
Трек-лист
I Want To Be Happy, Pennies From Heaven, A Bewitched, Bebothered And Bewildered, B I Don't Know Why I Just Do Ballad Medley, C How Long Has This Been Going On?, D I Can't Get Started, E Polka Dots And Moonbeams, I'm Glad There's You, Tour's End, I Was Doing All Right, Bronx Blues, Blues For Henry
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Jazz Classics (4)
Страна производитель
Испания
"Stan Getz and the Oscar Peterson Trio" - джазовый альбом, который первоначально был выпущен в 1958 году. В альбоме участвуют саксофонист Стэн Гетц и пианист Оскар Петерсон, а также басист Рэй Браун и барабанщик Эд Тигпен. Альбом известен высоким уровнем музыкального мастерства и взаимодействия между Гетцем и Петерсоном. В него вошла коллекция джазовых стандартов и оригинальных композиций, включая "I Want to Be Happy", "Pennies from Heaven" и "Tour's End". Одна из самых ярких композиций альбома - "I'm Glad There is You", которая отличается проникновенным и эмоциональным исполнением Гетца.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Stan Getz - Stan Getz And The Oscar Peterson Trio (8436539310495) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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