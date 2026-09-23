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Big Brother And The Holding Company - Live At The Carousel Ballroom 1968 (8718469530731) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Big Brother And The Holding Company - Live At The Carousel Ballroom 1968 (8718469530731) виниловая пластинка

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Big Brother And The Holding Company - Live At The Carousel Ballroom 1968 (8718469530731) - фото 1
Big Brother And The Holding Company - Live At The Carousel Ballroom 1968 (8718469530731) - фото 2
Big Brother And The Holding Company - Live At The Carousel Ballroom 1968 (8718469530731) - фото 3
Big Brother And The Holding Company - Live At The Carousel Ballroom 1968 (8718469530731) - фото 4
Big Brother And The Holding Company - Live At The Carousel Ballroom 1968 (8718469530731) - фото 5
Big Brother And The Holding Company - Live At The Carousel Ballroom 1968 (8718469530731) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Big Brother And The Holding Company
Альбом (сингл)
Live At The Carousel Ballroom 1968
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Big Brother And The Holding Company - Live At The Carousel Ballroom 1968 (8718469530731) - фото 1
  • Big Brother And The Holding Company - Live At The Carousel Ballroom 1968 (8718469530731) - фото 2
  • Big Brother And The Holding Company - Live At The Carousel Ballroom 1968 (8718469530731) - фото 3
  • Big Brother And The Holding Company - Live At The Carousel Ballroom 1968 (8718469530731) - фото 4
  • Big Brother And The Holding Company - Live At The Carousel Ballroom 1968 (8718469530731) - фото 5
  • Big Brother And The Holding Company - Live At The Carousel Ballroom 1968 (8718469530731) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737152
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Big Brother And The Holding Company - Live At The Carousel Ballroom 1968 (8718469530731) виниловая пластинка
5 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469530731]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Big Brother And The Holding Company
Альбом (сингл)
Live At The Carousel Ballroom 1968
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Combination Of The Two, I Need A Man To Love, Flower In The Sun, Light Is Faster Than Sound, Summertime, Catch Me Daddy, It's A Deal, Call On Me, Jam - I'm Mad (Mad Man Blues), Piece Of My Heart, Coo Coo, Ball & Chain, Down On Me, Call On Me
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Big Brother And The Holding Company - Live At The Carousel Ballroom 1968 (8718469530731) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Combination Of The Two, I Need A Man To Love, Flower In The Sun, Light Is Faster Than Sound, Summertime, Catch Me Daddy, It's A Deal, Call On Me, Jam - I'm Mad (Mad Man Blues), Piece Of My Heart, Coo Coo, Ball & Chain, Down On Me, Call On Me

Отзывы о товаре Big Brother And The Holding Company - Live At The Carousel Ballroom 1968 (8718469530731) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469530731]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Big Brother And The Holding Company
Альбом (сингл)
Live At The Carousel Ballroom 1968
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Combination Of The Two, I Need A Man To Love, Flower In The Sun, Light Is Faster Than Sound, Summertime, Catch Me Daddy, It's A Deal, Call On Me, Jam - I'm Mad (Mad Man Blues), Piece Of My Heart, Coo Coo, Ball & Chain, Down On Me, Call On Me
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Combination Of The Two, I Need A Man To Love, Flower In The Sun, Light Is Faster Than Sound, Summertime, Catch Me Daddy, It's A Deal, Call On Me, Jam - I'm Mad (Mad Man Blues), Piece Of My Heart, Coo Coo, Ball & Chain, Down On Me, Call On Me
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Big Brother And The Holding Company - Live At The Carousel Ballroom 1968 (8718469530731) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5340 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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