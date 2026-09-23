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Jaco Pastorius - Jaco Pastorius (8719262041172) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jaco Pastorius - Jaco Pastorius (8719262041172) виниловая пластинка

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Jaco Pastorius - Jaco Pastorius (8719262041172) - фото 1
Jaco Pastorius - Jaco Pastorius (8719262041172) - фото 2
Jaco Pastorius - Jaco Pastorius (8719262041172) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jaco Pastorius
Альбом (сингл)
Jaco Pastorius
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jaco Pastorius - Jaco Pastorius (8719262041172) - фото 1
  • Jaco Pastorius - Jaco Pastorius (8719262041172) - фото 2
  • Jaco Pastorius - Jaco Pastorius (8719262041172) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737151
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041172]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jaco Pastorius
Альбом (сингл)
Jaco Pastorius
Жанр
Jazz
Трек-лист
Donna Lee, Come On, Come Over, Continuum, Kuru/Speak Like A Child, Portrait Of Tracy, Opus Pocus, Okonkol? Y Trompa, (Used To Be A) Cha-Cha, Forgotten Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jaco Pastorius - Jaco Pastorius (8719262041172) виниловая пластинка

Джако Пасториус был широко известен своим мастерством игры на электробас-гитаре. Он умер в 1987 году в возрасте 35 лет после жестокого инцидента в питейном заведении Форт-Лодердейла. Этот одноименный альбом стал сольным дебютом Пасториуса и был первоначально выпущен в 1976 году. Басовые партии превосходны и хорошо демонстрируют мастерство и талант Джако. Его виртуозные соло, развивающиеся в разных направлениях, делают этот дебютный альбом великолепным. Тот факт, что ему было всего 24 года, когда он записал этот альбом, делает его еще более впечатляющим. Американский джазовый басист Джако Пасториус записал несколько альбомов с влиятельной группой Weather Report и несколько сольных альбомов. Он был признан одним из лучших электробасистов всех времен. Сольный дебютный альбом Джако Пасториуса входит в коллекцию Groove Classics.

Отзывы о товаре Jaco Pastorius - Jaco Pastorius (8719262041172) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041172]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jaco Pastorius
Альбом (сингл)
Jaco Pastorius
Жанр
Jazz
Трек-лист
Donna Lee, Come On, Come Over, Continuum, Kuru/Speak Like A Child, Portrait Of Tracy, Opus Pocus, Okonkol? Y Trompa, (Used To Be A) Cha-Cha, Forgotten Love
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Джако Пасториус был широко известен своим мастерством игры на электробас-гитаре. Он умер в 1987 году в возрасте 35 лет после жестокого инцидента в питейном заведении Форт-Лодердейла. Этот одноименный альбом стал сольным дебютом Пасториуса и был первоначально выпущен в 1976 году. Басовые партии превосходны и хорошо демонстрируют мастерство и талант Джако. Его виртуозные соло, развивающиеся в разных направлениях, делают этот дебютный альбом великолепным. Тот факт, что ему было всего 24 года, когда он записал этот альбом, делает его еще более впечатляющим. Американский джазовый басист Джако Пасториус записал несколько альбомов с влиятельной группой Weather Report и несколько сольных альбомов. Он был признан одним из лучших электробасистов всех времен. Сольный дебютный альбом Джако Пасториуса входит в коллекцию Groove Classics.
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