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Miles Davis - Bitches Brew (55Th Anniversary) (194399825914) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - Bitches Brew (55Th Anniversary) (194399825914) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
BITCHES BREW
Жанр
Fusion
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Bitches Brew (55Th Anniversary) (194399825914) - фото 1
  • Miles Davis - Bitches Brew (55Th Anniversary) (194399825914) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 120 руб. 
Начислим 526 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737149
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Miles Davis - Bitches Brew (55Th Anniversary) (194399825914) виниловая пластинка
18 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[194399825914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
BITCHES BREW
Жанр
Fusion
Трек-лист
Pharaoh’s Dance, Bitches Brew, Spanish Key, John McLaughlin, Miles Runs The Voodoo Down, Sanctuary
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
UltraDisc One-Step
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Bitches Brew (55Th Anniversary) (194399825914) виниловая пластинка

Альбом Майлза Дэвиса остается образцом для джаз-фьюжена: Bitches Brew по-прежнему звучит опережая свое время и включает в себя «величайшую рок-н-ролльную группу, которую вы когда-либо слышали». Строго ограниченный тираж в 5000 пронумерованных копий: юбилейное издание Mobile Fidelity UltraDisc One-Step 180g 33RPM 2LP Set of 1970 Landmark Demands You Heed Davis’ Call to ‘Listen to This’. Аналоговый мастер 1/4" / 15 IPS в DSD 64, аналоговая консоль, нарезной станок. «Listen to This». Первоначальное рабочее название альбома Bitches Brew, это наставление и приглашение до сих пор остаются лучшим способом познакомиться с пластинкой, которая разрушила устоявшиеся стереотипы, изменила историю музыки и, спустя 55 лет, по-прежнему звучит намного опережая своё время. Bitches Brew, ставший образцом джаз-фьюжена, по праву входит в список 100 величайших альбомов всех времён практически всех значимых изданий. Сшитый из ярких красок, вуду-текстур и эфирных настроений, этот знаковый альбом 1970 года предстаёт с высочайшей детализацией и непревзойденным ощущением на двойном виниловом диске.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[194399825914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
BITCHES BREW
Жанр
Fusion
Трек-лист
Pharaoh’s Dance, Bitches Brew, Spanish Key, John McLaughlin, Miles Runs The Voodoo Down, Sanctuary
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
UltraDisc One-Step
Страна производитель
США
Описание
Альбом Майлза Дэвиса остается образцом для джаз-фьюжена: Bitches Brew по-прежнему звучит опережая свое время и включает в себя «величайшую рок-н-ролльную группу, которую вы когда-либо слышали». Строго ограниченный тираж в 5000 пронумерованных копий: юбилейное издание Mobile Fidelity UltraDisc One-Step 180g 33RPM 2LP Set of 1970 Landmark Demands You Heed Davis’ Call to ‘Listen to This’. Аналоговый мастер 1/4" / 15 IPS в DSD 64, аналоговая консоль, нарезной станок. «Listen to This». Первоначальное рабочее название альбома Bitches Brew, это наставление и приглашение до сих пор остаются лучшим способом познакомиться с пластинкой, которая разрушила устоявшиеся стереотипы, изменила историю музыки и, спустя 55 лет, по-прежнему звучит намного опережая своё время. Bitches Brew, ставший образцом джаз-фьюжена, по праву входит в список 100 величайших альбомов всех времён практически всех значимых изданий. Сшитый из ярких красок, вуду-текстур и эфирных настроений, этот знаковый альбом 1970 года предстаёт с высочайшей детализацией и непревзойденным ощущением на двойном виниловом диске.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Miles Davis - Bitches Brew (55Th Anniversary) (194399825914) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 18120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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