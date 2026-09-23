Kim Gordon (Ex-Sonic Youth) - Play Me (191401219815) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kim Gordon (Ex-Sonic Youth) - Play Me (191401219815) виниловая пластинка
Третий альбом Ким Гордон, «PLAY ME», отличается лаконичностью и непосредственностью, расширяя звуковую палитру Гордон за счет более мелодичных ритмов и моторного драйва краутрока. «Мы хотели, чтобы песни были короткими, — говорит Гордон. — Мы хотели сделать это очень быстро. Это более целенаправленно и, возможно, более уверенно». Продолжение альбома «The Collective» 2024 года, спродюсированного Джастином Райзеном и дважды номинированного на премию «Грэмми», в неповторимой манере Гордон осмысливает сопутствующий ущерб, нанесенный классом миллиардеров: разрушение демократии, технократический фашизм конца времен, искусственно созданные «расслабляющие» вибрации, уничтожающие культуру, — где черный юмор выражает абсурдность современной жизни. Несмотря на частый взгляд вовне, «PLAY ME» — это внутренний альбом, в котором обостренная эмоциональность пульсирует сквозь физические джемы, отвергая окончательные утверждения в пользу любознательности, которая заставляет Гордон постоянно искать, неустанно работая над собой.
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