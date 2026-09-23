Ian Anderson - Thick As A Brick 2 (Half-Speed) (636551829410) виниловая пластинка
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Описание товара Ian Anderson - Thick As A Brick 2 (Half-Speed) (636551829410) виниловая пластинка
Винил, обработанный на половинной скорости, чёрный, с гравировкой на стороне D. Нарезка выполнена отмеченным наградами звукорежиссёром Джоном Уэббером в студии AIR Studios, Лондон, с использованием аудиоматериалов, ремастерированных из оригинальных источников. В 2012 году Иэн Андерсон — легендарный фронтмен, композитор и флейтист Jethro Tull — переосмыслил один из самых известных концептуальных альбомов рока, выпустив « Thick As A Brick 2 ». Подзаголовок альбома — « Что случилось с Джеральдом Бостоком? » — смелое продолжение, исследующее воображаемую позднюю жизнь вымышленного вундеркинга, вдохновившего Jethro Tull на создание классического альбома 1972 года « Thick As A Brick ». « Thick As A Brick 2 » предлагает игривые сценарии «что если» для взрослой жизни Бостока — банкир, бездомный, проповедник, солдат, обычный человек — вплетая их в размышления о судьбе, случайности и цикличности жизни. В музыкальном плане альбом сочетает фирменный юмор и литературный талант Андерсона с современным прогрессивным звучанием, полным динамических переходов, богатой инструментальной аранжировки и лирической интроспекции. Теперь альбом « Thick As A Brick 2 » возвращается в роскошном издании на двух виниловых пластинках, записанных с использованием технологии Half-Speed ??Mastered. Запись произведена отмеченным наградами звукорежиссером Джоном Уэббером в лондонской студии AIR Studios с использованием аудиоматериалов, ремастерированных из оригинальных источников и отпечатанных на черном виниле. Первоначально высоко оцененный критиками и поклонниками как достойный преемник одного из самых культовых альбомов прогрессивного рока, «Thick As A Brick 2» представляет собой смелое произведение само по себе — остроумное, заставляющее задуматься путешествие во времени, воображения и самоидентификации.
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