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Poets Of The Fall - Carnival Of Rust (20Th Anniversary) (Red/White) (6417138719126) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Poets Of The Fall - Carnival Of Rust (20Th Anniversary) (Red/White) (6417138719126) виниловая пластинка

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Poets Of The Fall - Carnival Of Rust (20Th Anniversary) (Red/White) (6417138719126) - фото 1
Poets Of The Fall - Carnival Of Rust (20Th Anniversary) (Red/White) (6417138719126) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Poets Of The Fall
Альбом (сингл)
Carnival Of Rust
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Poets Of The Fall - Carnival Of Rust (20Th Anniversary) (Red/White) (6417138719126) - фото 1
  • Poets Of The Fall - Carnival Of Rust (20Th Anniversary) (Red/White) (6417138719126) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737142
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Загружаем...
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Poets Of The Fall - Carnival Of Rust (20Th Anniversary) (Red/White) (6417138719126) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Insomniac
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Insomniac
Barcode
[6417138719126]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Poets Of The Fall
Альбом (сингл)
Carnival Of Rust
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Fire, Sorry Go 'Round, Carnival Of Rust, Locking Up The Sun, Gravity, King Of Fools, Roses, Desire, All The Way / 4U, Delicious, Maybe Tomorrow Is A Better Day, Dawn, Black Waters
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Poets Of The Fall - Carnival Of Rust (20Th Anniversary) (Red/White) (6417138719126) виниловая пластинка

«Carnival of Rust» — второй альбом финской рок-группы Poets of the Fall, выпущенный в 2006 году Лимитированное издание на цветном виниле Пластинка закрепила международный успех коллектива и до сих пор считается одной из самых знаковых работ в их дискографии. Альбом сразу возглавил официальный хит-парад Финляндии и удерживал позиции в топ-40 в течение 26 недель. Спустя всего три недели после релиза альбом стал «золотым», а позже получил «платиновый» статус в Финляндии.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Poets Of The Fall - Carnival Of Rust (20Th Anniversary) (Red/White) (6417138719126) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Insomniac
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Insomniac
Barcode
[6417138719126]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Poets Of The Fall
Альбом (сингл)
Carnival Of Rust
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Fire, Sorry Go 'Round, Carnival Of Rust, Locking Up The Sun, Gravity, King Of Fools, Roses, Desire, All The Way / 4U, Delicious, Maybe Tomorrow Is A Better Day, Dawn, Black Waters
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Описание
«Carnival of Rust» — второй альбом финской рок-группы Poets of the Fall, выпущенный в 2006 году Лимитированное издание на цветном виниле Пластинка закрепила международный успех коллектива и до сих пор считается одной из самых знаковых работ в их дискографии. Альбом сразу возглавил официальный хит-парад Финляндии и удерживал позиции в топ-40 в течение 26 недель. Спустя всего три недели после релиза альбом стал «золотым», а позже получил «платиновый» статус в Финляндии.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Poets Of The Fall - Carnival Of Rust (20Th Anniversary) (Red/White) (6417138719126) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4430 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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